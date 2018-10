Full stans på verdens største aluminaraffineri: Hydro stenger Alunorte

Aksjen dundrer ned med over 11 prosent etter nyheten, som kom under et minutt etter at handelen åpnet på Oslo Børs.

Både verdens største aluminaraffineri og bauksittgruven Paragominas stenges som følge av av det gamle Hydro-deponiet ved Alunorte snart er fullt.

Pressekontakt Halvor Molland i Hydro skriver i en sms til E24 at det er for tidlig å si noe om de økonomiske konsekvensene av nedstengingen, og at Hydro vil komme tilbake til dette senere.



Alunorte-anlegget har produsert på halv kapasitet siden mars etter pålegg fra myndigheter i Brasil. Også Paragominas-gruven og smelteverket Albras har den siste tiden drevet på halv kapasitet.

Brasilianske myndigheter satte i verk tiltakene mot Hydro etter utslipp av regnvann fra fabrikkområdet i kjølvannet av et kraftig regnskyll i februar.

Hydro har avvist beskyldninger om at selve avfallsdeponiene for rødslam skal ha lekket til lokalmiljøet, og dette har også miljømyndighetene bekreftet, ifølge selskapet.

«Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at det gamle deponiet for bauksittrester (DRS1) nærmer seg full kapasitet», skriver Hydro i en melding.

Får ikke bruke deponi

Selskapet har et nytt deponi for bauksittrester (DRS2) med et nytt pressfilter til over to milliarder kroner, men har fått pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke det.

«Pressfilteret er den mest moderne og bærekraftige teknologien som er tilgjengelig for deponering av bauksittrester, og reduserer arealet som er nødvendig til lagring og det miljømessige fotavtrykket til deponiet», skriver Hydro.

Selskapet har vært i dialog med myndighetene for å kunne få bruke det nye deponiet, men har ikke nådd frem.

«DRS1 nærmer seg derfor levetiden raskere enn forventet, noe som tvinger Alunorte til å ta beslutningen om midlertidig, full nedstenging av produksjonen», skriver Hydro

«Dette vil få umiddelbar effekt på bauksittgruven Paragominas, som også vil stanse all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet nedstengingsprosessen», legger selskapet til.

– Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindret fra å bruke, og det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn, leverandører og kunder, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

– Betydelige finansielle konsekvenser

Det er ifølge Hydro for tidlig å vurdere den totale effekten, men beslutningen om å stenge ned Alunorte og Paragominas vil ha «betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser», skriver selskapet.

Det kan også ramme Albras-anlegget, et smelteverk for aluminium som ligger i nærheten av Alunorte.

– Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med myndigheter for å løfte embargoen og å gjenoppta driften, samt reetablere Alunorte som verdens ledende aluminaraffineri, sier Thuestad.

Prisen på alumina, en sentral ingrediens i aluminium, har skutt i været den siste tiden. Blant årsakene er USAs sanksjoner mot den russiske aluminiumskjempen Rusal, Hydros Brasil-konflikt og en streik hos Alcoa i Australia.

