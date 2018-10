Går glipp av 600 millioner per kvartal: Så stor er Brasil-regningen

2018 har vært et krevende år for Norsk Hydro i Brasil, som er pålagt å drive verdens største aluminaraffineri Alunorte på halv kapasitet etter at et regnskyll i februar førte til utslipp av regnvann fra anlegget som var i strid med lisensen.

Ifølge Norsk Hydro er regningen for Brasil-situasjonen så langt anslått til rundt 2,3 milliarder kroner, gitt visse forutsetninger.

Beløpet inkluderer en avsetning på 519 millioner kroner som selskapet har gjort i tredje kvartal for å dekke bøter samt sosiale og tekniske investeringer i Brasil etter en avtale med myndighetene 5. september.

Beløpet inkluderer også et bortfall på drøye 1,8 milliarder i underliggende resultat ved at Alunorte og bauksittgruven Paragominas drives på halv kapasitet.

Dette tallet er ikke noen fasit, men baserer seg på en forutsetning om at prisen på alumina i årets tre første kvartaler ville ha holdt seg på nivået før Alunorte-anlegget ble nedstengt, det vil si rundt 360 dollar per tonn.

I virkeligheten har aluminaprisen steget betydelig og vært nokså variabel i år, noe som skyldes nettopp reduksjonen på Alunorte, i tillegg til en streik hos Alcoa i Australia og USAs sanksjonstrusler mot russiske Rusal.

Det er umulig å si hva aluminaprisen ville ha vært om Alunorte fortsatt gikk for fullt.

Bortfall på 1,8 milliarder

Bortfallet av inntekter på grunn av reduksjonen i Brasil må uansett regnes som betydelig.

Hydro antar at underliggende driftsresultat (EBIT) ville ha vært 1,8 milliarder kroner høyere hvis Alunorte og Paragominas hadde vært i full drift i årets tre første kvartaler.

Så mye er underliggende driftsresultat (EBIT) dempet av Brasil-krisen, anslår Hydro:

Første kvartal: 450 millioner kroner



Andre kvartal: 736 millioner kroner



Tredje kvartal: 615 millioner kroner



Trolig vil selskapets resultat dempes tilsvarende i kommende kvartaler hvis Hydro ikke får tillatelse til å starte opp for fullt igjen på Alunorte-raffineriet.

– En betydelig kostnad

– Det tapet er veldig avhengig av hvilke forutsetninger man legger inn, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til E24.

– Men det har vært en kostnad på milliarder?

– Det er jo en betydelig kostnad å kjøre for halv maskin. Det er jo lavere volumer, og så er det jo ikke effektivt kostnadsmessig. Selv om andelen variable kostnader i Alunorte er veldig høy, så sitter vi med for høye driftskostnader per tonn, sier Brandtzæg.

– Derfor jobber vi selvfølgelig med myndighetene nå, og har en god dialog for å få produksjonen opp i «full speed», sier han.

Optimistisk til forhandlingene

– Flere analytikere sier nå at de ikke tror at dere får starte opp for fullt på Alunorte før andre kvartal neste år. Er det også din forståelse?

– Det er spekulasjoner, sier Brandtzæg.

Konsernsjefen sier at Hydro har god dialog med myndighetene i Brasil om å få lov til å få bruke det nye deponiet DRS2, og om å få trappe opp til full produksjon på Alunorte, noe som også vil gi grunnlag for full drift ved Paragominas og smelteverket Albras.

Dialogen omfatter både regjeringen i delstaten Pará, nasjonale Ministério Público og Paras miljømyndighet Semas.

– Så du er optimistisk til at det kan skje før andre kvartal neste år?

– Jeg er optimist, og vi jobber deretter. Vi vil ikke spekulere i tidslinjer her, for vi har ikke noen bestemt tidslinje vi kan signalisere. Vi ønsker å komme tilbake så fort som mulig, både på DRS2 og full produksjon, sier Brandtzæg.

Investerer for 2,5 milliarder

Norsk Hydro har forpliktet seg til å gjøre en rekke investeringer ut over det som ble avtalt med brasilianske myndigheter den 5. september. Dette inkluderer blant annet tekniske oppgraderinger på Alunorte og bygging av vannrenseanlegg.

Hydro regner totalt med at kostnader og investeringer i Brasil vil utgjøre 1,1 milliarder brasilianske real, som tilsvarer rundt 2,5 milliarder kroner.

Men en god del av disse utgiftene ville trolig ha kommet gjort selv om Alunorte-situasjonen ikke hadde oppstått, ifølge selskapet.