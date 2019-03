Dataangrepet mot Hydro lammer fortsatt driften, ifølge en melding onsdag. Men selskapet sier at de har gjort fremskritt.

– Vi har funnet roten til angrepet, som gjør vi kan sette i gang mottiltak og jobbe for å løse opp i det som har vært problemet. Ut over dette kan jeg ikke gi noen flere detaljer, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til E24.

Produksjonen av råaluminium går som normalt, men med stor grad av manuell drift. Leveransene til kundene er stabile, opplyses det.

Men i produktdivisjonen, som lager valsede og ekstruderte produkter er det fortsatt stopp ved flere anlegg.

– Fremskritt har blitt gjort, med forventning om å starte opp enkelte systemer i løpet av onsdag, noe som vil tillate fortsatt leveranser til kunder, skriver selskapet.

Løsepengeangrep

Hydro vet fortsatt ikke når de kan vente normal drift, og sier det er for tidlig å anslå driftsmessige og finansielle konsekvenser. – Vi gjør hva vi kan for å levere til kundene våre, sier Molland på spørsmål om hvor lenge selskapet kan drive utenfor normal drift før det går ut over leveransene.

Det var tirsdag morgen det ble kjent at Hydro er rammet av et cyberangrep. For å forhindre at viruset spredte seg i selskapets infrastruktur, kuttet de kontakten til datasystemene.

Det innebærer blant annet at fabrikkansatte har måttet kommunisere via telefon, samt holde driften i gang manuelt.

– Etter hvert som vi har fått oversikt over situasjonen, så blir det mer og mer forståelig hva som skal til for å gjenopprette normal drift, sier kommunikasjonsdirektøren.

Tirsdag uttalte Hydro at de prioriterer å gjenopprette sine systemer via backup-rutine

En alvorlig hendelse

Hydro har bekreftet at det er et såkalt løsepengeangrep, som gjør innholdet på datamaskinene utilgjengelig for dem som er lammet frem til det betales en sum. Det er ikke kjent hvor høy sum hackerne har krevd.

– Har dere fått noen indikasjoner på hvem som står bak?

– Vi jobber først og fremst med å få kontroll over den effekten dataangrepet har på våre anlegg. Vi mener vi har funnet rotårsaken, som vil gjøre det lettere å sette i verk tiltak. Ut over det går vi ikke inn i flere detaljer, svarer Molland.

I går opplyste de at de så de første tegnene til angrepet i USA.

– Ingen summer er nevnt, og jeg ønsker ikke spekulere i hva det blir, sa Hydros finansdirektør Eivind Kallevik tirsdag.

Han ville ikke svare på om Hydro eventuelt vil betale løsepenger.

– La meg være tydelig – dette er en alvorlig hendelse for Hydro. Vårt globale nettverk er nede, noe som påvirker produksjonen vår, påpekte finansdirektøren.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST, E-tjenesten og Kripos samarbeider for å håndtere situasjonen.