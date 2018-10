Hydro får tillatelse til gjenoppta driften i Brasil

– IBAMA (miljømyndighetene i Brasil) har gitt oss tillatelse til å gjenoppta driften, men vi trenger fortsatt en endelig delstatsgodkjenning. Der har vi en løpende dialog, og vi håper på godkjenning så fort som mulig.

Det sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

Hydros aluminaraffineri Alunorte fikk fredag godkjennelse fra de føderale miljømyndighetene i Brasil til å bruke pressfilter-teknologi for å prosessere bauksittrester. Dette vil forlenge levetiden til deponiet for bauksittrester (DRS1), og dermed la driften fortsette ved Alunorte-anlegget.

Det er dette deponiet som ifølge Hydro er nær ved å være overfylt - og som er årsaken til nedstengningen tidligere i uken. Selskapet har også et nytt deponi for bauksittrester (DRS2), men har fått pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke det.

Norsk Hydro annonserte nyheten i en børsmelding natt til lørdag.

Selskapet skriver at dette vil gjøre det mulig for Hydros bauksittgruve Paragominas og aluminiumsverket Albras å fortsette driften på halv kapasitet, fremfor å stenges ned helt.

Alumina er en helt sentral ingrediens i produksjonen av aluminium. Hydro har flere verk i Norge som risikerer å stanse om de ikke får tilgang til råvaren.

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro sier det kun gjenstår en godkjenning hos delstatsmyndighetene før selskapet kan gjenoppta produksjonen i Brasil.

– Opprettholder dialogen



– Vi har i lang tid jobbet med å gjenoppta driften gjennom dialog med myndighetene. Nedstengningen har ført til ganske mange møter med miljømyndighetene, sier informasjonsdirektør Molland.

John Thuestad, konserndirektør for Hydros forretningsområde bauksitt og alumina, uttaler i børsmeldingen at de «gjør alt de kan» for å få anlegget på full maskin.

– Vi er forberedt på å starte opp igjen driften og takker for all støtten vi har fått fra myndighetene og i lokalsamfunnet.

Alunorte-raffineriet i Brasil er en viktig del av produksjonskjeden til aluminiumselskapet Norsk Hydro.

Derfor måtte Hydro stenge Alunorte

Hydro annonserte onsdag at de måtte stenge ned aluminaraffineriet Alunorte, etter at det gamle deponiet for bauksittrester (DRS1) nærmet seg full kapasitet. Investorene sendte aksjen rett ned med over 11 prosent etter at nyheten ble kjent, og selskapet ble straffet hardt på børs både onsdag og torsdag.

– Det som skjedde onsdag morgen var en beslutning som var nødvendig for Alunorte, sier Molland.

Anlegget har produsert på halv kapasitet siden mars, etter pålegg fra myndighetene i Brasil. Også Paragominas-gruven og smelteverket Albras har den siste tiden drevet på halv kapasitet.

Brasilianske myndigheter satte i verk tiltakene mot Hydro etter utslipp av regnvann fra fabrikkområdet i kjølvannet av et kraftig regnskyll i februar.