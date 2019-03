Nupi-ekspert om Hydro: – Stort hvis industrisystemene må stenges ned

Hydro ble utsatt for et omfattende cyber-angrep natt til tirsdag som påvirker driften i flere av selskapets forretningsområder.

Nå jobber selskapet med å begrense skadene, sikre driften og få bedre oversikt over situasjonen.

Hydro sier at de først oppdaget forstyrrelser i eget nettverk og problemer med noen av styringssystemene. Hydros har stanset all produksjon der det er mulig.

Ett stort spørsmål er om det er de industrielle styringssystemene eller IKT-nettverket til Hydro som er rammet.

På spørsmål fra E24 svarer Hydros kommunikasjonsdirektør, Halvor Molland, at de ikke har mer informasjon for øyeblikket.

Forskningsassistent Lars Gjesvik i Nupis forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, som er ekspert på cybersikkerhet, mener svaret på spørsmålet vil bli avgjørende for alvorlighetsgraden i situasjonen.

– Hvis Hydros industrielle styringssystemer må stenges ned, er dette en stor hendelse, sier Gjesvik til E24.

– Jeg kommer ikke på lignende tilfeller i Norge. De fleste hendelser påvirker ikke disse styringssystemene, som er selve kjernen i driften og ofte er adskilt fra resten av IT-systemene i et selskap.

CYBER-EKSPERT: Forskningsassistent Lars Gjesvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt har hovedfokus på cybersikkerhet.

– Kan være mange årsaker

Nupis forskningsassistent, som blant annet har vært med på å avsløre mangelfull cybersikkerhet i den norske petroleumssektoren, understreker at situasjonen er uavklart på nåværende tidspunkt.

– Hvis Hydros styringssystemer er nede kan det også være et føre-var tiltak i en uoversiktlig situasjon. Dette betyr ikke at det er snakk om et angrep og det betyr ikke at styringssystemer var målet, det er mange mulige årsaker, sier Gjesvik.

Han vil uansett rose Hydro-ledelsen for å vise åpenhet på et så tidlig tidspunkt.

– Det er veldig bra at Hydro er ærlig og kommer tidlig på banen. Det viser en ansvarlighet og åpenhet som fortjener ros. Norsk næringsliv er generelt ganske flinke. Manglende åpenhet har vært et mye større problem i for eksempel USA.

IKT-Norge: – Kan bli dyrt for Hydro

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medium i IKT-Norge, sier situasjonen fremstår som alvorlig. Han tror dataangrepet kan bli dyrt for Hydro. – Dette kan koste selskapet enorme beløp om det fører til at man må stenge ned lengre perioder, installere nye it-systemer og etterutdanning av mange av de ansatte, sier Waterhouse. For ham fremstår det som om angrepet påvirket driften av selskapet. – Det er usikkert hva de potensielle angriperne prøver på, om de angriper det industrielle, selskapets IKT-systemer eller begge, sier Waterhouse – Hvordan er norsk industri skikket til å stå imot slike angrep? – Generelt er det altfor lavt, det er et etterslep og det er et problem. Hydro Sunndal: – Ser ikke så store konsekvenser

Hydro Sunndal opplyser til E24 at dataangrepet gjør at de kjører en del av produksjonen i mer manuell modus.

– Det vil si at vi mangler en del registreringer av prosessen, som vi nå må gjøre manuelt. Utover det så ser vi ikke så store konsekvenser, sier fabrikksjef ved Hydros anlegg i Sunndal, Roar Ørsund.

DELVIS MANUELL DRIFT: Hydros aluminiumsverk i Sunndal hadde krisemøte etter dataangrepet som rammet natt til tirsdag. Fabrikksjefen opplyser at verket kan fortsette som nå en god stund fremover.

Ørsund opplyser at de kan fortsette med delvis manuell drift i lang tid.

– Driften går som normalt, men det er noe mer ressurskrevende i og med at vi må håndtere en del dataregistreringer manuelt. Vi kjører med de ansatte vi har, og vi har ikke hentet inn ekstramannskap nå i dag.

Ørsund sier at de ikke har oversikt over hvor lang tid det vil ta før de kan være tilbake i normal drift.

– Vi konsentrerer oss om å kjøre fabrikken på en sikker og miljøvennlig måte.

– Vet du om det er snakk om et angrep på industrielle styringssystemer eller på kontornettverk?

– Jeg har ikke oversikt over detaljene. Informasjon om dette må tas med kommunikasjonsavdelingen.

Ved anlegget på Høyanger opplyser fabrikksjef Stian Tangen at de har stabil drift for øyeblikket.

Fabrikksjef ved Karmøy Metallverk, Ingrid Heradstveit Guddal, viser til Hydro sentralt for informasjon, og fabrikksjef hos Hydro i Årdal, Wenche Eldegard, har ikke besvart E24s henvendelse.