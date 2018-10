Hydro varslet onsdag morgen at aluminaraffineriet Alunorte midlertidig må stenges helt ned. Anlegget, som produserer råstoff til aluminiumsproduksjonen, har allerede gått for halv kapasitet siden mars etter pålegg fra brasilianske myndigheter.

Myndighetene innførte tiltakene mot Hydro etter utslipp av regnvann fra fabrikkområdet i kjølvannet av et kraftig regnskyll i februar. Selv har Hydro avvist skadelige miljøutslipp, og har lent seg på interne og eksterne rapporter om hendelsene.

Som følge av at Alunorte stenges mister aluminiumsverket Albras sine forsyninger, og må stenges. Også bauksittgruven Paragominas stanser all produksjon.

Årsaken til at Alunorte nå stenges er at Hydro ikke får benytte et nytt deponi for bauksittrester og et såkalt pressfilter som brukes i forbindelse med deponeringen, ifølge Hydro.

Selskapet har et nytt deponi (DRS2) med et nytt pressfilter til over to milliarder kroner, men har fått pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke det.

Det gamle deponiet (DRS1) nærmer seg full kapasitet, og Hydro tvinges dermed til å stenge anlegget, forklarte selskapet onsdag morgen.