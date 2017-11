I lang tid har kronen vært kjempesvak, langt svakere enn «alle» har spådd. De siste dagene har den tatt et nytt dykk.

En euro koster onsdag intet mindre enn 9,66 kroner. Det er historisk sett svært mye, og i kronens bevegelser har det vært et utviklingstrekk utenom det vanlige:

** Siden slutten av juli har oljeprisen steget i overkant av 14 dollar fatet til over 63 dollar fatet. Som regel går kronekursen hånd i hånd med oljeprisen. Når oljeprisen faller, svekkes kronen. Og omvendt.

** I samme periode har faktisk kronekursen svekket seg. En euro koster omtrent 30 øre mer nå enn den gjorde ved utgangen av juli. Den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er nå over 105 poeng.

Tirsdag svekket kronen seg kraftig. Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets påpeker i en oppdatering sent tirsdag at kronen på det meste var svekket 16 øre mot euro, en bevegelse han beskriver som «brutal».



Ikke siden februar i fjor har kronen vært svakere mot euro enn den er onsdag.

«Risikoen for en nedtur drevet av boligmarkedet skaper oppmerksomhet», skriver han.

Valutastrategen skriver at slik ståa er i markedet nå, er gode nyheter for norsk økonomi «ingen nyheter», mens dårlige nyheter skaper kroneflukt.

Boligbrems i fokus



Sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen, tror ikke det har skjedd før at oljeprisen har steget så kraftig uten at det har styrket kronen. Når kronen svekkes, betyr det at du må betale mer for andre valutaer. Når den styrkes, må du betale mindre.

Eek-Nielsen tror årsaken til kronens stillstand i høst kan være at valutamarkedet nå fokuserer på andre risikoer enn oljeprisen, og spesielt den aller største risikoen for norsk økonomi akkurat nå:

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

Risikoen for at boligmarkedet skal kjølne kraftig og dra med seg norsk økonomi nedover.

– Denne historien handler om overvurderte boligpriser og konsekvenser ved boligprisfall som kan bli store og stygge, sier Eek-Nielsen til E24.

Han trekker også frem en rekordlav norsk pengemarkedsrente som årsak til den svake kronen. Han utelukker heller ikke at valutamarkedet har begynt å holde seg unna kronekursen, fordi det nærmer seg årsslutt – en periode der kronen historisk gjør det dårlig.

I fem av de seks siste månedene har boligprisene på landsbasis falt, korrigert for normale sesongvariasjoner.

I Oslo er prisfallet på rundt ti prosent siden april, i kontrast til den voldsomme prisveksten i fjor.

Sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen

Den siste tiden har det ikke manglet på nedslående prognoser for det norske boligmarkedet.

Senest ut er sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets. Den profilerte aksjeeksperten sier til Dagens Næringsliv at boligprisene kan falle i inntil syv år.

– Risikoen for ragnarok er høy, sier han til avisen.

Svensk boligfrykt smitter

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management sier seg enig i at boligprisfallet i Norge har vært et tema i valutamarkedet i høst.

– Dog er det vanskelig å se at det kan forklare mye av svekkelsen i november. Den siste boligprisstatistikken var jo litt bedre enn ventet, sier Wilhelmsen til E24.

Han viser imidlertid til at det har vært økende fokus på boligprisfallet i Sverige den siste tiden. Nylig publiserte SEB en boligmarkedsindeks som viser at flere tror på svakere boligpriser i vårt naboland, og statistikken for oktober viste en kraftig nedgang på tre prosent på landsbasis.

Ifølge Wilhelmsen har dette, sammen med lav svensk inflasjon, drevet den svenske kronen ned mot euroen – en nedgang som har smittet over grensen.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

Kjøper det ikke

Eek-Nielsen i Nordea kjøper ikke valutamarkedets frykt for en norsk boligkollaps.

Han mener, som de aller fleste andre forståsegpåere på både norsk økonomi og valuta, at sterkere vekstmomentum, høyere oljepris og lavere ledighet tvert imot skulle betydd en høyere kronekurs. Den gang ei.

– Men jeg merker det er litt farlig det jeg sier. Fornekter man en virkelighet ved å avblåse ting som ikke skal skje? Det kan godt tenkes, men jeg klarer ikke å bli så bekymret. Dessverre, sier Eek-Nielsen.

Saken fortsetter under annonsen.

Og dersom en boligkollaps skulle lure i horisonten, er det altfor tidlig å prise inn dette i kronekursen nå, mener han.

SVEKKET: Grafen viser kronekursen mot euro de to siste årene.

– Man får ikke vite at boliginvesteringene faller i år, og trolig ikke i første eller andre kvartal neste år. Det er mye (byggeprosjekter, journ.anm.) man vet kommer, som allerede er satt i gang. Det vil med andre ord ta tid å få bekreftet at bolignedturen er her, og vi får i hvert fall ikke vite det før jul.

Sjefanalytikeren trekker også en parallell mellom utviklingen mellom oljeinvesteringene, den viktigste vekstdriveren i norsk økonomi etter finanskrisen, og boliginvesteringene.

– Siden oljenedturen har oljeinvesteringene falt fra drøye ti prosent av norsk økonomi til seks prosent. Det er et fall på fire prosentpoeng. Boliginvesteringene har vokst fra seks til syv prosent. Dersom det skal falle like mye som oljeinvesteringene gjorde, må vi helt ned til to prosent av BNP. Så lite var det ikke i finanskrisen engang.

Nordeas makroteam slapp mandag en ny rapport om forventningene til boligmarkedet i Norge. Der fremgår det at de venter at boligprisene i Oslo vil falle frem om lag fem prosent til.

Boliginvesteringene vil heller ikke møte krisetider, ifølge rapporten.