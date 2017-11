Saken oppdateres.

Kronen har ikke vært svakere mot euro siden finanskrisen.

På det svakeste kunne en euro kjøpe 9,90 kroner i interbankmarkedet rundt klokken 08.40 torsdag.

Dette er det bankene betaler seg i mellom, mens kundene gjerne betaler et påslag når de skal veksle valuta.

Dermed har kronen passert nivået fra 16. desember 2014 da den en stund handlet til 9,88 mot euroen.

Den svakeste kronekursen mot euro noensinne er på 10,14 kroner, den 26. desember 2008.

For to uker siden nådde kronen 9,80 kroner mot euro, som også er et uvanlig svakt nivå. Flere analytikere la skylden på et svakere boligmarked i Sverige og Norge, og sa at det var negativ stemning i markedet.

Nå er kronen altså enda svakere, og nær de svakeste nivåene siden finanskrisen.

SJEKK FALLET: Kronen svekket seg med over ti øre mot euroen etter svake makrotall torsdag. Dermed er den på sitt svakeste mot euroen siden 2008.

Peker på svake tall

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker på de svake detaljhandelstallene som kom torsdag, og enda litt svakere tall for varekonsumet som drivere bak kronens fall på rundt ti øre mot euroen, som gir den dyreste euroen siden 2008.

– Det er litt tidlig og markedene er ikke fullt i gang, men typisk så vil jo automatiske handler og robothandler reagere på sånne tall og sende kronen litt svakere, sier han.

Aamdal peker i tillegg på at markedet er såkalt tynt om dagen, altså at det er begrenset handel med kroner, noe som kan forsterke bevegelser.

– Så har vi sett at positive nøkkeltall fra norsk økonomi har gitt små utslag, men tydeligere utslag i retning av svakere krone når nøkkeltallene har vært dårlig. Dette føyer seg inn i det mønsteret, sier han.

– Det kan se ut til at investorene ligger litt en vei. De ser ikke muligheter i norske kroner så tydelig. Det kan være at de mener at halerisikoen har tatt seg litt opp når det gjelder utviklingen i norske kroner og er litt mer varsomme.

Risiko for hendelser som kan få store konsekvenser, men med en liten sannsynlighet for at de inntreffer, kalles ofte for halerisiko.

Lite hjelp å få

Aamdal ser få drivere som kan hjelpe kronen på kort sikt, annet enn at den er på veldig svake nivåer.

– Vi ser også at kronen har beveget seg parallelt med en del andre valutaer. Det er ikke et særskilt kronefenomen. Dagens reaksjon er litt spesiell, men vi ser at den svenske følger med. Det er utslag både i norske og svenske kroner, sier han.

Kronen har hatt en tendens til å svekke seg ekstra mye rundt juletider, da handelen i kronen er svak. I 2014 svekket kronen seg til 9,88 mot euroen etter en kraftig oljeprissvekkelse, og etter at Norges Bank overraskende kuttet renten.

Slik har kronen utviklet seg mot euroen de siste tre årene: