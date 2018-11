Solid svekkelse av kronen

Kronen har svekket seg betydelig i takt med oljeprisen den siste måneden, og mandag fortsetter kronen å stupe.

Rundt klokken 17 var én euro verdt 9,72 kroner, fra 9,63 kroner på morgenkvisten. For en drøy måned siden var én euro verdt 9,45 kroner.

Én dollar er mandag ettermiddag verdt 8,48 kroner, fra 8,44 kroner på morgenkvisten og 8,15 kroner for en drøy måned siden.

Dette sammenfaller med en solid nedgang i oljeprisen, både mandag og i de siste ukene. Nordsjøoljen Brent handles mandag ettermiddag til 65,30 dollar fatet, to dollar fatet lavere enn på morgenkvisten.

På toppen 3. oktober handlet Brent til 86 dollar fatet.



Kronen og oljeprisen går ofte hånd i hånd. Høyere oljepris gjør normalt at kronen styrkes, mens fall i oljeprisen normalt gjør at kronen svekkes.

– Det er en sterk sammenheng, så det er klart oljeprisen er viktig, sier valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets til E24.

Normalt mot årsslutt

Hun peker også på at det er normalt at kronen svekker seg mot slutten av året, i takt med at selskaper og investorer gjør opp bøkene sine og forbereder seg til det nye året. Rundt juletider i fjor nærmet euroen seg 10 kroner, mens dollaren var på 8,40 kroner.

Både Nordea og DNB Markets har påpekt dette i ferske analyser. Nordea skrev søndag at kronen fort kan stige til opp mot 9,80 kroner, og pekte på svake oljepriser og svak vekst i norsk forbruk.

DNB Markets skriver i en valutaanalyse mandag at markedet kan vente seg en svak krone frem mot slutten av året.

– Vi har sett historisk sett at kronen har en tendens til å svekke seg inn mot nyttår, noe både vi og Nordea har bemerket i våre siste valutaanalyser. Det kan virke som om det har hatt en selvoppfyllende effekt, og bidratt til press på kronen, sier Gjerde.

Venter sterkere krone

DNB Markets venter likevel ikke at kronen skal holde seg så svak som nå. Banken har et anslag på at euroen skal ligge på 9,50 kroner om tre måneder og 9,30 om 12 måneder. Dollaren skal ligge på 8,41 kroner om tre måneder og 8,09 kroner om ett år, tror DNB.

Det fundamentale bildet for norsk økonomi tyder på at Norges Bank vil heve renten igjen i mars, skriver DNB Markets i en analyse.

Norges Banks foretrukne kronemål er I44, en indeks over valutaene til 44 av Norges handelspartnere. Denne har falt fra 102 til 105 poeng den siste måneden (høyere tall = svakere krone), i takt med fallet i oljeprisen.

Usikre markeder

Ifølge Gjerde i DNB Markets har oljen hatt mye å si, men også uroen på børsene påvirker små valutaer som den norske. De siste ukene har globale aksjemarkeder svinget mye etter et kraftig fall i oktober og geopolitisk usikkerhet.

– Generelt i det siste har det også vært litt uro på børsene, og det er litt skjørt risikosentiment i markedene. Det har hatt stor effekt på kronen, folk er ikke så interesserte å sitte med disse små valutaene når det er uro i markedet.

– Det fundamentale bildet taler i retning av en sterkere krone. Jeg syns det er farlig å legge for stor vekt på disse sesongeffektene.