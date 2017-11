Svenske boligpriser får skylden for kronefall

Én euro koster torsdag morgen 9,71 kroner. Det er om lag ni øre mindre enn den kostet på det meste rundt lunsjtider onsdag.

Til tross for solide nøkkeltall fra norsk økonomi denne uken, har kronen svekket seg til de svakeste nivåene på flere år.

Kronens svekkelse i 2017 har forbløffet ekspertene i hele år, og heller ikke etter onsdagens fall virker det som bakgrunnen for fallet er åpenbar.

«Den nærmeste forklaringen ligger i en frykt for en nedtur i boligmarkedet, og at det ble helt bensin på bålet på denne frykten ved tirsdagens svake boligpristall fra Sverige», skriver makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i torsdagens morgenrapport.

I morgenrapportens tittel heter det at «kronen får juling».

«Fortsatt litt spesielt at kronen reagerer mer på svenske boligpristall enn norske boligpristall, men det er kanskje prisen for å være en liten valuta», skriver Bernhardsen.

Fallende priser

Boligprisene i både Norge og Sverige har falt betydelig de siste månedene.

De siste tallene fra Sverige viste tirsdag viste at boligprisene falt tre prosent på landsbasis (ikke sesongjustert).

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

Akkurat som her er skiftet sterkest i hovedstaden. I Stockholm er prisene på leiligheter ned 5,1 prosent de siste tre månedene, ifølge den svenske boligprisindeksen HOX.



Til sammenligning er prisene ned 10,1 prosent over en dobbelt så lang periode i Oslo, i de seks månedene som er gått siden boligprisfallet startet i mai.



Kronefall kan fortsette



Bernhardsen er ikke eneste markedsøkonom som har sett til Sverige for å forklare kronestupet.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management tegnet til E24 onsdag opp to mulige forklaringer:

– Deler av det som skjer kan ha sammenheng med at globale investorer har en mer pessimistisk utsikt for fremvoksende markeder som Kina og ser mer risiko i land som Tyrkia. Det smitter over på valutaer som er små og har en viss råvareandel, sa han til E24 onsdag.

– En annen forklaring er svakere boligmarkeder i Skandinavia, særlig Norge og Sverige. Investorene har fått med seg boligprisfallet. Når jeg snakker med internasjonale aktører er boligmarkedet det første de spør om, sier han.

Hverken Wilhelmsen eller valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets utelukket overfor E24 onsdag at kronen kan nå den «magiske» tikronersgrensen mot euro på kort sikt.

– Det vil være naivt å utelukke det. Vi vet at svingningene i valutamarkedet kan bli veldig store, sa Knudsen til E24 onsdag.



– Ja, det kan den absolutt gjøre. Det er jo ikke langt opp dit nå. Det kan skje før jul, at kronen går over 10 kroner mot euro. Det er det klart en risiko for, sa Wilhelmsen.