Norsk premiefond i London legges ned etter fire år

Det London-baserte hedgefondet Runestone Capital har skapt overskrifter i norske aviser siden oppstarten i 2015. Fondet, som er grunnlagt av norske Rune Madsen sammen danske Rasmus Andersen, har drevet trading i markedsuro, eller volatilitet som det heter på finansspråket.

30. juni ble det lagt ned, forteller Madsen til E24.

Rune Madsen (44) Har inntil nylig drevet hedgefondet Runestone Capital i London, som spesialiserer seg på volatilitetshandel.

Startet selskapet Runestone Capital i 2014 sammen med danske Rasmsus Andersen. De to har tidligere vært kolleger i London i både Credit Suisse fra 2013 til 2014 og investeringsbanken Morgan Stanley, hvor Madsen jobbet fra 2006 til 2013.

Fra 2000 til 2006 jobbet Madsen i den amerikanske storbanken Citi, først i San Francisco og senere i London.

Har en bachelor fra University of San Francisco i 1999

Skal fra høsten av begynne i det amerikanske megler huset Oppenheimer & Co.

– Grunnen til at vi stengte var at forvaltningskapitalen hadde gått ned. Vi har drevet i fire år uten å ta ut noe lønn, sier Madsen.

Fondet har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sin prestasjon de siste årene.

– Vi fikk til en god del ting som andre ikke fikk til. Vi bygde et bra fond og vi har vunnet en rekke priser, sier Madsen om reisen han har vært med på i Runestone Capital.

– På tross av at vi stengte ned og at det var leit at det ikke skjedde under bedre omstendigheter, har vi klart å få til ting som mange andre ikke fikk til. Det viser at det kan fungere, men vi kunne gjort det bedre. Jeg er stolt av det vi fikk til, sier Madsen.

Utelukker ikke å starte nytt fond i fremtiden

Etter at Madsen la ned Runestone Capital i sommer, er veien nå videre å starte i det amerikanske meglerhuset Oppenheimer & Co. Madsen vil jobbe ved kontorene i London, der han er bosatt.

– Jeg kommer til å jobbe som megler, ikke forvalter, og vil jobbe med volatilitet, i tillegg til tradisjonelle amerikansk verdipapirer.

Selv om Runestone har lagt ned, forteller Madsen at strategien hans om å handle i volatilitet har mange bruksmåter og at strategien i seg selv er intakt.

– Kunne du i fremtiden tenke deg å starte et fond igjen?

– Jeg utelukker ikke den muligheten, men akkurat nå er det hundre prosent fokus på å gjøre en veldig bra jobb for Oppenheimer og er veldig motivert for det.

Madsen starter i den nye jobben i slutten av august. Før den tid har han blant annet benyttet anledningen til en fjelltur med familien i sommer.

2018 ble et tapsår

2016 står igjen som gullåret for Runestone Capital med en avkastning på 30,4 prosent. Året etter ble et noe flatere år, med en annualisert avkastning på 4,74 prosent. På den tiden hadde fondet nesten en halv milliard kroner i forvaltningskapital.

Blant investorene i det prisvinnende fondet var Wilhelmsen-familien. I 2017 kunne E24 erfare at investeringsselskapet Watrium, eid av en gren av Wilhelmsen-familien, hadde investert 150 millioner kroner i selskapet. Investeringssjef og styreformann i Watrium, Anders Christian Wilhelmsen, sa følgende om duoen som startet Runestone Capital til E24 da.

– Rune og Rasmus er ekstremt flinke forvaltere som jeg kjenner fra min tid i Morgan Stanley der de også jobbet. Der hadde de gode resultater med å handle etter en lignende strategi, sa investeringssjef og styreformann i Watrium, sa Wilhelmsen.

Pendelen svinget imidlertid etter hvert den andre veien. 2018 skulle vise seg å bli et tøft år for Runestone Capital. Hedgefondet endte nemlig ned 22 prosent ved slutten av året.

Tapte på å overstyre strategien

– Var det noe som endret seg etter 2016?

– Vi tok og strammet inn stroppene våre til mer enn hva modellen tilsa, og det gjorde blant annet at tapene våre i 2018 ble større enn det ellers hadde vært. Det var forskjellig fra det vi har gjort før, sier Madsen.

– Vi ville redusere maksimal nedside per dag, men det gjorde at nedsiden totalt ble større. Vi visste ikke det i forkant. Det var en vurdering som ble diskutert, sier Madsen om hvorfor de gikk så mye ned i fjor.

Les også: (+) Derfor er shorting en velsignelse for aksjemarkedet

Madsen forteller at selv om de gikk på en stor smell i 2018, var det ikke noe i veien med modellene de hadde bygget opp, eller strategien til fondet. Tapet skyldtes stort sett at de prøvde å minske det maksimale tapet per dag.

– Om vi ikke hadde gjort justeringene hadde vi vært ned cirka to prosent i 2018, sier han.

Selv om tapene for fjoråret samlet ble store som følge av beslutningen, var det ingen enorme tap på enkeltdager, forteller Madsen. Tapene per dag var mye mindre enn hva som var i aksjemarkedet.

Handlet på volatilitet

Måten Madsen drev fondet var å gjøre handler på markedsuro, eller bedre kjent som volatilitet på finansspråket.

Fondet utviklet kvantitative metoder for å handle finansinstrumenter relatert til VIX-indeksen, som måler markedsuro 30 dager frem i tid basert på opsjoner på den amerikanske S&P 500-indeksen. Runestone Capital spesialiserte seg på å forutse svingninger i indeksen én dag frem i tid. VIX-indeksen er gjerne omtalt som «fryktindeksen».

Dette er VIX VIX er tickersymbolet for «Chicago Board Options Exchange Market Volatilitet indeks», et mål på implisitt volatilitet for S & P 500-indeksen. Denne er populært kalt fryktindeksen. Årsaken til kallenavnet henger sammen med at indeksen representerer markedets forventning om aksjemarkedets volatilitet de neste 30 dagene. Den 20. november 2008 toppet VIX-indeksen seg på 80,86, den høyeste noteringen noensinne. Til sammenligning sto VIX-indeksen i 40,56 like etter 11. september.

– Handlingen er modellbasert. Vi hadde 70 variabler som gikk inn i modellene som ga signaler om man skulle være «long» eller «short», og hvor mye «long» eller «short» man skal være, sier Madsen.

Å være «long» vil si at man tror det man investerer i vil stige, og å være «short» betyr at man satser på at objektet man investerer i vil falle i verdi. Kort fortalt baserte Runestone Capitals strategi om å spekulere i om markedsuroen ville stige eller synke på dagsbasis.

– Nå er det ofte slik at hvis volatiliteten er lav, tror folk gjerne at den fortsetter å være lav. Hvis den er høy tror folk gjerne at den fortsetter å være høy. Historisk sett i normale markeder har fremtidsvolatilitet vært priset høyere enn dagens volatilitet. Når VIX har beveget seg mye opp på kort tid så forventer markedet ofte at volatilitet skal falle og da er fremtidvolatiliteten gjennom VIX-futures lavere enn VIX-indeksen, sier Madsen.

Madsen forteller at jo større volatilitet det var i markedet, desto større var totalavkastningen over tid. Både de største tapene og gevinstene har vært når volatiliteten har vært størst.

Avkrefter myten om at volatilitet ikke kan falle raskt

Madsen forteller at mediene gjerne har stort fokus på når volatiliteten i markedene stiger, men at den faktisk også kan synke raskt. Det har mye å si når man handler basert på markedsuro.

– Det er en myte at volatiliteten bare kan stige raskt, for den kan også veldig fort falle. Strategien har ingen preferanse for lang eller kort volatilitet, sier han.

– Hvis ting er bra hører man aldri noe om det, og hvis ting er dårlig er det veldig mye fokus på den ene siden av brøken. Vi startet fondet fordi det alltid er bevegelse i volatilitetsmarkedet, enten aksjemarkedet er opp eller ned, forteller Madsen om hvorfor han startet fondet.

Madsen trekker også frem at når man handler volatilitet, fjerner man mange mikroelementer, og man forholder seg mer til makroelementer.

– Det betyr ikke at momentum og andre ting ikke er viktig, men at kvartalsrapporter og enkeltselskaper har mye mindre effekt, sier han.