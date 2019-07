I Norsk Hydros gamle forretningslokaler på Bygdøy allé 2 i Oslo driver investeringsselskapet Intelligent Trading handel i aksjer, valuta og obligasjoner.

Tidligere skjedde transaksjonene ved hjelp av avanserte algoritmer som selskapet hadde utviklet.

Nå forteller hovedaksjonær og styreleder i selskapet Haakon Børs Lind (47) at de heller har gått over til å drive som et tradisjonelt investeringsselskap.

– Det ble mer konkurranse, større kostnader og mer rapportering, så det var ikke regningssvarende å fortsette, sier Lind til E24 om årsaken til at de la fra seg algoritmetrading.

Tidligere har matematikerne skapt brede overskrifter ved at de har oppnådd formidable resultater på kort tid.

I 2017 – de samme året de sluttet med algoritmehandel – tjente matematikerne 266 millioner kroner med en egenkapital på 101,7 millioner kroner ved starten av året.

Det vil si en egenkapitalrentabilitet på 262 prosent i 2017.

2018 ble et tapssluk

Nå viser regnskapet for Intelligent Trading as at pendelen har svinget den andre veien for selskapet.

I fjor tapte selskapet 206,4 millioner kroner før skatt.

Nesten hele tapet fra året som var preget av markedsuro og nedgang i andre halvdel, kommer fra verdireduksjon av «andre finansielle instrumenter», som det heter i regnskapet. Denne reduksjonen var på 199 millioner kroner. Det skjedde med en egenkapital ved inngangen til året på 310 millioner.

Etter skattefordel på underskuddet sto selskapet igjen med et tap på 143 millioner kroner etter skatt. Med det har matematikerne redusert egenkapitalen med 53 prosent, og de sto igjen med 166,3 millioner i egenkapital ved inngangen til 2019.

Gjelden i selskapet var økt fra 71 millioner ved starten av året, til 196 ved utgangen av fjoråret.

Børs Lind ønsker ikke å kommentere fjoråret:

– Vi har ikke noen spesielle kommentarer til hvordan fjoråret gikk, sier han.

Økt konkurranse i algoritmehandel

Børs Lind forteller at algoritmehandelen, som var det tidligere fundamentet i Intelligent Trading, ble vanskelig å holde gående grunnet hard konkurranse.

– Det har vært en jevn prosess siden vi startet i 2002, med en økende konkurranse år for år, sier han.

– De siste årene har det vært veldig mye fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. Det har kommet masse flinke folk fra universiteter fra hele verden som kaster seg over de samme dataene som vi har tilgang på og lager tilsvarende algoritmer.

Hovedaksjonær Børs Lind har en eierandel i selskapet på 73 prosent, som han eier gjennom investeringsselskapet Børs Lind Invest. Børs Lind har en grad i industriell økonomi fra NTNU (tidligere NTH).

Med seg på laget har Børs Lind sin kollega Knut Heggland (47) som eier 22 prosent av Intelligent Trading gjennom sitt investeringsselskap Heggland Invest. Heggland har tidligere vært president i Norges Quizforbund, og han var rangert som den 56. beste quizeren i Europa etter EM i 2015.

Resten av aksjene eies av mindre aksjonærer.

Ønsker ikke PR eller medieomtale

Medlemmene av Intelligent Trading har tidligere vært sparsommelige med uttalelser i mediene.

– Vi ønsker ikke noen «PR» eller medieomtale, sier Børs Lind til E24.

– Jeg skjønner at vi var interessante da vi drev med algoritmehandel, men nå er vi et vanlig og ikke spesielt stort investeringsselskap, fortsetter han.

Nøyaktig hva som er strategien til Intelligent Trading nå som algoritmehandelen er avviklet, ønsker ikke Børs Lind å gå nærmere inn på.

– Vi vil ikke kommentere noe på enkeltinvesteringer eller strategien vår, sier han.

Langsiktige investorer

Selv om Børs Lind ikke ønsker å gå ut med investeringsstrategien, kan han fortelle litt om tidshorisonten for investeringene:

– Vi er relativt langsiktige.

– Tar dere mye risiko?

– Ja, vi tar vel mer enn noen, og mindre enn andre, forteller Børs Lind.

I regnskapet fremkommer det at selskapet hadde en rekke norske og utenlandske selskaper ved inngangen til året. Av de norske aksjene Intelligent Trading eide ved inngangen til 2019 var følgende oppført i regnskapet:

DNO (110.000 aksjer)

Aker Solutions (35.000 aksjer)

Storebrand (30.000 aksjer)

Lerøy Seafood Group (20.000 aksjer)

Austevoll Seafood (17.000 aksjer)

Equinor (13.000 aksjer)

Aker BP (4.000 aksjer)

Salmar (3.500 aksjer)

Masterstudies (20.000 aksjer)

Børs Lind kan fortelle at Intelligent Trading har prestert godt så langt i 2019:

– Markedene er stort sett opp i år, så vi har et bra første halvår.