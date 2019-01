– Norwegian har egentlig aldri hatt finansielle problemer. Vi har vært i en oppbyggingsfase og det koster å ekspandere. Men nå er vi ferdig med mesteparten av veksten, sa konsernsjef Bjørn Kjos da han tirsdag møtte pressen, og la til at Norwegian forventer å være lønnsomme fra og med 2019.

Det vil selskapet trolig trenge, for etter å ha gått med milliardunderskudd i 2017, endte også 2018 med store tap for lavprisselskapet.

I en børsmelding tirsdag offentliggjorde selskapet foreløpige tall som viser at selskapets omsetning i fjor økte kraftig fra 30,9 til 40,3 milliarder mot 2017, samtidig som driftsunderskuddet også økte.

Det justerte driftsresultatet falt fra -373 millioner til -1,2 milliarder, mens resultat før skatt gikk fra -2,6 til -2,5 milliarder.

De røde tallene skyldes en kombinasjon av flere faktorer, inkludert et beintøft flymarked, en oljepris som har gått feil vei for flyselskapene, Norwegians kostbare vekst, for mange rute med lav lønnsomhet og motorproblemer på Dreamliner-flyene.

For å styrke finansene, og for å unngå å bryte kreditorenes minstekrav om en egenkapital på 1,5 milliarder kroner, varslet selskapet tirsdag en emisjon på 3,0 milliarder kroner. Denne kommer et knapt år etter at selskapet i fjor hentet 1,5 milliarder.

Nyheten sendte aksjekursen ned 14,6 prosent til 120,45 kroner, noe som er det laveste kursen har vært siden oktober 2012.

Tapte fire milliarder på tre måneder



Basert på Norwegians foreløpige tall for 2018 og de tallene de allerede har rapportert til og med tredje kvartal, kan man regne seg frem til nøkkeltallene for fjerde kvartal.

De viser at selskapet tapte fire milliarder kroner før skatt i fjorårets tre siste måneder. Her er det foreløpige tallene, målt mot fjerde kvartal 2017:

Omsetningen økte fra 7,84 til 9,69 milliarder kroner



Brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) gikk fra -652 millioner til -3,11 milliarder

Justert driftsresultat gikk fra -901 millioner til -1,30 milliarder

Resultat før skatt gikk fra -1,43 til -3,96 milliarder

Samtidig falt den bokførte egenkapitalen med hele 3,58 milliarder kroner til 1,7 milliarder, bare 200 millioner over minstekravet. Dette skyldes en kombinasjon av tapene i Norwegian og kursfallet i Bank Norwegian-aksjen.



– De taper 1,8 milliarder kroner på drivstoffsikring alene. Tallene virker å være på linje med mine forventninger, sier analytiker Preben Rasch-Olsen i Carnegie.

Det er nemlig et stort skille mellom driftsresultatet og det justerte driftsresultatet. Tallene viser at selskapets tap på driften økte i takt med veksten, samtidig som de også tapte på finansielle kontrakter.

I justeringen sin trekker Norwegian ut det de kaller «Andre tap/gevinster» fra EBITDA, og her inkluderer Norwegian inntekter og tap på valutakontrakter, drivstoffsikring, samt effekter av salg og kjøp av eiendeler.

Selskapet har selv vært åpne på at de sikret for lite drivstofforbruk i første del av 2018. Dermed fikk selskapet seg en smell når oljeprisen steg utover året.

Deretter falt oljeprisen kraftig fra 86 dollar i månedsskiftet september/oktober og frem til jul da prisen var nede i 50 dollar på det laveste. I denne perioden hadde Norwegian sikret seg mer av drivstofforbruket, men når oljeprisen steg gikk disse kontraktene med tap.

I fjerde kvartal utgjorde «Andre tap/gevinster» et netto tap på 1,81 milliarder kroner. Det er omtrent på linje med det estimerte samlede tapet i fjerde kvartal på alle finansielle kontrakter på 1,84 milliarder som Norwegian opplyste om i trafikktallene for desember.

En del av dette er et urealisert tap på hedge-posisjoner på 1,99 milliarder i kvartalet, noe som tilsier at Norwegian har hatt gevinster på andre finansielle kontrakter i kvartalet.

Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian Air Shuttle

Vil kutte seg til lønnsomhet

Norwegian har lenge jobbet hardt for å få ned kostnadsnivået, et arbeid som er svært krevende samtidig som Norwegian også har vokst kraftig.

Selskapet jobber med å få opp inntekter fra cargo, ombordsalg og andre tjenester, ettersom det er krevende å øke billettprisene i et svært konkurranseutsatt flymarked. Det er likevel kostnadsnivået som trolig er den mest avgjørende faktoren for å få opp lønnsomheten.

I fjor høst kunne Norwegian faktisk vise til en betydelig kostnadsforbedring, men den økte oljeprisen spiste opp gevinstene av de reduserte kostnadene.

I fjor satte selskapet også i gang med kraftigere tiltak for å få ned kostnadsnivået med tre milliarder kroner fra i år. Under navnet #Focus2019 skal selskapet kutte «minimum to milliarder» i 2019, og i det siste har vi sett flere tegn til at ting er på gang.

Den 16. januar meldte Norwegian at de hadde besluttet å kutte flere baser og ulønnsomme ruter.

Det kom i kjølvannet av at langdistanseruten mellom London og Singapore, og rutene til USA fra Skottland og Nord-Irland ble besluttet nedlagt på grunn av lav lønnsomhet.

– Vi har gjort flere ruteendringer, både på kort- og langdistanse, og vi har jo nylig annonsert reduksjoner i antall baser, fortalte finansdirektør Geir Karlsen på en telefonkonferanse tirsdag.

Han utelukket ikke flere kutt og sa at selskapet jobbet hardt med å prioritere strekninger og destinasjoner der lønnsomheten er bedre.

Ikke helt fornøyd med Rolls-Royce-avtalen



En annen hodepine for Norwegian har vært problemene med Rolls-Royce-motorene på langdistanseflyene 787 Dreamliner, som også har rammet mange andre flyselskaper.

Tidligere har problemene ført til at Norwegian har måttet leie inn andre fly mens Dreamliner-flyene ble fikset. Dette førte ikke bare til dårligere passasjeropplevelser, men gjorde også driften mindre forutsigbar for Norwegian. Selskapets cargo-avdeling kunne for eksempel ikke alltid vite hva slags type fly man skulle bruke på en avgang og kunne dermed ikke selge så mye fraktkapasitet som mans kulle ønske.

Norwegian bestemte seg heller for å ta ned kapasitet i langdistansenettverket sitt, og Dreamliner-flyene som da ble frigjort blir heller brukt som interne erstatningsfly når andre fly skal få fikset motorene sine.

– Vi har kuttet ruter og tatt fem Dreamliner-fly ut av trafikk. Disse får vi wet lease-rater for. Vi er ikke fornøyd med Rolls-Royce-avtalen, men den er helt OK, sa Karlsen tirsdag.

Norwegian annonserte avtalen med Rolls-Royce på julaften. Detaljene er ikke klare, men avtalen innebærer altså blant annet at Rolls-Royce betaler Norwegian det flyselskapet hadde måttet betale for å leie inn erstatningsfly.

Dermed får Norwegian altså betalt for å ta egne Dreamliner-fly ut av trafikk og ha dem disponible som erstatningsfly.

Norwegian har for øvrig sagt at avtalen vil gi selskapet «en positiv effekt» i regnskapet fra og med første kvartal, uten å spesifisere gevinsten nærmere.