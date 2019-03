34,4 mill. i vasken for noen Norwegian-aksjonærer

Det endelige resultatet av Norwegian-emisjonen er klart, ifølge en melding fra selskapet.

Som varslet i helgen ble emisjonen overtegnet med rundt 110 prosent. Interessen for å tegne nye aksjer og bidra med frisk kapital til Norwegian var altså langt større enn antallet aksjer som var tilgjengelig.

For å gi aksjonærene muligheten til å unngå at eierandelen deres ble kraftig utvannet (redusert relativt sett) fikk dagens eiere to tegningsretter per aksje de eide.

Disse kunne de enten selge i markedet, eller bruke til å kjøpe nye aksjer til 33 kroner stykket og dermed opprettholde sin eierandel.

E24 (+): Småaksjonærens guide til Norwegian-emisjonen

Gikk glipp av millioner



Nå kommer det frem at 98,8 prosent av tegningsrettene ble benyttet.

1.126.647 aksjer, eller 1,2 prosent av de nye aksjene, blir tildelt andelsmessig til dem som overtegnet basert på antall tegningsretter benyttet av hver aksjonær, ifølge meldingen.

Det tilsvarer med andre ord antall tegningsretter som ikke ble benyttet. Sluttkursen for tegningsrettene var drøyt 30 kroner per stykk.

Dermed gikk Norwegian-aksjonærene som hverken solgte eller benyttet sine tegningsretter glipp av totalt 34,4 millioner kroner, som de ville fått dersom de hadde solgt tegningsrettene til sluttkurs.

De nye aksjene blir overført VPS-konto rundt 15. mars og kan handles på Oslo Børs 18. mars.