Norwegian publiserte for kort tid siden en unnskyldning til kundene fra konsernsjef Bjørn Kjos.

– Jeg vil beklage for de kunder som har blitt rammet av at 737 Max-flyene er satt på bakken, sier Kjos i videoen som er publisert på Twitter.

– Våre kunder er vår hovedprioritet nå, sier han.

Det var tirsdag ettermiddag selskapet besluttet at flyene skulle bli satt på bakken.

– Jeg håper og tror Max-flyene vil være tilbake i luften snart, sier Kjos.

Han sier at selskapet har jobbet for å finne løsninger for passasjerene som er rammet. I en melding onsdag morgen opplyste Norwegian at totalt 19 flyginger i det norske markedet er kansellert onsdag.

Vil ikke ta regningen



Konsernsjef Bjørn Kjos

– Vi kombinerer flyginger, reallokerer fly og booker kunder til andre avganger. Det er også viktig å huske på at kun en liten del av vår operasjon er påvirket, sier Kjos.

Han sier også at det nå er opp til europeiske luftfartsmyndigheter hva som skjer videre, men at selskapet håper flyene snart er tilbake i luften.

Om de finansielle konsekvensene sier Kjos at Norwegian ikke selv vil ta kostnadene knyttet til at flyene nå er på bakken midlertidig, men at at regningen vil sendes til flyprodusenten.

Uttalelsene kommer etter at Norwegian satt alle sine 18 fly av typen 737 Max8 på bakken etter råd fra europeiske luftfartsmyndigheter.

Det ble varslet tirsdag. En rekke land og flyselskaper har nå satt flytypen på bakken inntil videre etter at Ethiopian Airlines sitt 737 Max-fly styrtet søndag, den andre ulykken med flytypen på et halvt år.

(saken fortsetter under tweeten med videoen):

Setter flytypen på bakken



I løpet av tirsdagen annonserte det ene europeiske landet etter det andre, inkludert EUs felles flyorgan EASA, at flyene ble suspendert.

Kun fire selskaper flyr fortsatt med ulykkesflyet – men det skjer i såpass store markeder som USA og Canada.

Norwegian har 18 Max-fly på bakken, men 737-flåten deres består av hele 132 fly. Det er nemlig 114 Boeing 737–800 fly av den forrige modellen som fortsatt er i trafikk, og som ikke er rammet av suspensjonen.

Selskapets flåte med Dreamliner-langdistansefly er heller ikke rammet.

Fordi begge 737-modellene kan flys med samme pilotlisens, og fordi de har samme setekapasitet, kan Norwegian sjonglere flåten sin en del for å minimere konsekvensene for passasjerene.

De som rammes vil bli informert på SMS og kan også få informasjon på selskapets nettsider.