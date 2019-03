– Etter ulykker er det alltid viktig å finne ut av årsaken, slik at man kan forsøke å forebygge at det samme kan skje igjen, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet til E24.

– Når to nesten helt nye fly styrter kort tid etter at de er tatt i bruk er det spesielt, og over hele verden er det mange som følger med på funn fra havariundersøkelsene. Det gjør også det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA og vi, sier Kobberstad.



Søndag ettermiddag styrtet et nytt og moderne Boeing 737 Max-fly tilhørende Ethiopian Airlines kort tid etter avgang fra deres base i Addis Ababa.

Nyheten fikk aksjene til blant annet flyprodusenten Boeing og det norske flyselskapet Norwegian til å falle. Norwegian er et av en rekke flyselskaper verden over som har bestilt eller tatt i bruk 737 Max.

Alle de 157 om bord omkom i ulykken i Etiopia, men årsaken er ukjent og er under etterforskning. Ulykken kommer etter at et fly av samme typen tilhørende indonesiske Lion Air krasjet i Java-havet i oktober i fjor. Den gangen krasjet flyet også få minutter etter avgang.

Ingen andre selskap har så langt hatt lignende hendelser med Max-flyet.

– Når det gjelder å sammenlignet dette til Lion-krasjet er det veldig fristende siden det i utgangspunktet ser veldig likt ut, men det kan vise seg å være helt feil. Vi er fortsatt på et veldig tidlig stadium i dette, sier Robert Ditchey, en tidligere marinepilot og nå flykonsulent, til USA Today.

– Dette er et slag i trynet for Boeing, men man kan ikke skylde på Boeing ennå. Man vet ikke hva som skjedde og det trenger ikke ha noe med selve flyet å gjøre. Det kan være en ren tilfeldighet, sier Ditchey videre.

Ethiopian Airlines kunngjorde mandag at både taleregistratoren og ferdsskriveren fra ulykkesflyet er funnet. Data fra disse vil trolig være avgjørende for å finne ut om det er noen sammenheng mellom ulykkene.

Norwegian hadde for øvrig problem med et av sine Boeing 737 Max-fly før jul, og flyet som var på vei fra Dubai måtte foreta en kontrollert nødlanding i Iran. Dette flyet hadde problemer med motoren og måtte få en erstatningsmotor før det kunne fly hjem igjen.

Denne hendelsen har imidlertid ingen ting å gjøre med det som har vært kjernen for undersøkelsene etter Lion Air-ulykken, og som det nå spekuleres i om kan være årsaken til Ethiopian-ulykken. Det bekrefter Norwegian overfor E24 mandag.

Norske og svenske myndigheter har fulgt opp Norwegian



737 Max er neste generasjon av Boeings ikoniske arbeidshest 737.

Max-flyene har en rekke nye egenskaper og funksjoner, selv om de kan ligne på den forrige 737-modellen for det utrente øyet.

Flyet har både et nytt vingedesign, interiør og motorer, som gjør at det både er mer drivstoffeffektivt og har lengre rekkevidde. I tillegg til disse endringene, har det også skjedd endringer i flyets styringssystemer med introduksjonen av Max-modellen.

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) sendte i november ut en bulletin. Der beskriver de at Boeing har gjort analyser som viser at hvis en sensor på uriktig hvis melder at flyets nese peker for høyt, så kan Max-flyets styringssystem gi gjentagende kommandoer for å vende flyet nedover igjen.

Kommandoen skal være en respons fra flyets systemer for å unngå såkalt «stalling», altså at et fly sikter for høyt opp, mister fart og dermed kan styrte.

– Denne situasjonen, hvis ikke håndtert korrekt, kan forårsake at pilotene får vanskeligheter med å kontrollere flyet, skrev FAA og legger til at flyets nese kan vende for mye ned og tape stor høyde. Dette kan igjen føre til at det treffer bakken.

Ifølge New York Times har Boeing installert denne nye styringen i autopiloten for å kompensere for at motorene er større på det nye Max-flyet enn den forrige NG-modellen. Tanken bak systemet er å hindre at de tyngre motorene bidrar til å løfte flyets nese for høyt opp.

En av teoriene rundt Lion Air- og Ethiopian-ulykkene er at pilotene ikke har klart å overstyre flyets nye system og at scenarioet FAA beskriver har forårsaket ulykkene.

Etter at FAA sendte ut bulletinen i november og Boeing fulgte opp med presiseringer i sine manualer, fulgte Norwegian og andre selskap opp med sine mannskap:

– Luftfartstilsynet har i november i fjor forsikret oss om at Norwegian har gjennomført de tiltak og anbefalinger som ble iverksatt for denne flytypen etter ulykken i Indonesia 29. oktober. Vi har forsikret oss om at Norwegian har informert sine piloter om hvordan de kan kjenne igjen en situasjon hvis den skulle oppstå, og hvordan de kan løse det, sier Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

E24 får opplyst at Norwegian nå sender ut et nytt skriv til sine piloter og kabinansatte der de understreker hvordan prosedyrene for 737 Max skiller seg fra den eksisterende 737NG-modellen.

I Sverige har Transportstyrelsen samme linje som i Norge, og svenske myndigheter mener det foreløpig ikke er grunnlag for å sette Max-flyet på bakken.

– Per dags dato finnes det ingen informasjon som tilsier ytterligere tiltak ut over dem som er gjennomført, sier Staffan Söderberg, seksjonssjef i Transportstyrelsen i en melding.

– Vi har forsikret oss om at alle berørte svenske selskap har implementert de obligatoriske tiltakene og at berørt personell er informert og opptrent, sier han videre.

Ifølge CNBC kommer FAA ikke til å stanse bruken av 737 Max-flyene.

På bakken i Kina og Indonesia, men ikke i Europa og USA



– Alle våre 737 MAX 8-fly flyr som normalt. Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing og forholder oss til deres og luftfartsmyndigheters anbefalinger. Sikkerheten til våre passasjerer kommer alltid først, sa Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i en uttalelse mandag morgen.

Så langt har flyselskapene respondert forskjellig på ulykkene. Kinesiske myndigheter har inntil videre satt flytypen på bakken, og ulykkesrammede Ethiopian har gjort det samme.

Indonesias luftfartsmyndigheter besluttet mandag også å sette Max-flyet på bakken. Flyene må nå gjennomgå en inspeksjon før de kan settes inn i trafikk igjen, skriver Reuters.

Med unntak av Cayman Airways (som har to Max-fly i flåten) har vestlige selskap så langt valgt å fortsette å fly 737 Max. Dette inkluderer både Norwegian, Icelandair, kanadiske WestJet, American Airlines, Southwest Airlines og TUI.

Singapore Airlines-eide Silk Air fortsetter også å fly.

– Boeing 737–800 Max er en amerikansk flytype, med amerikansk typegodkjenning. Denne typegodkjenningen ble akseptert av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA. Det er dermed produsenten Boeing, de amerikanske myndighetene og/eller EASA som normalt sett kan bestemme seg for å sette flyene på bakken, dersom det er mistanke om at det er noe galt med flytypen, sier Kobberstad i Luftfartstilsynet.

Han påpeker at Norwegian står fritt til å sette sine fly på bakken hvis de ønsker det.

Flere flyr med Max i Skandinavia



Boeings Max-fly er i dag i trafikk i en rekke land, inkludert i Skandinavia.

Icelandair har også slike fly i flåten og under bestilling. E24 har gjennomgått data fra Flightradar24 og de viser at Icelandair bruker Max-flyene sine på ruter til byer som Oslo, London, Stockholm, Brussel, New York og Seattle fra sin hub i Reykjavik.

Som E24 skrev i september i fjor besluttet Norwegian å legge ned de kortere USA-rutene fra Skottland og Nord-Irland der 737 Max-flyene opprinnelig ble satt i trafikk. Norwegian valgte å heller sette flyene inn i trafikk i Europa-flåten.

Data fra Flightradar viser at Norwegian fortsatt bruker flyene i siste fase av USA-rutene, men i disse dager brukes Max-flyene hovedsakelig på en rekke ruter på kryss og tvers av Europa. Flyene trafikkerer også flyplasser i Norge.

Charteroperatøren TUI har også 737 Max i sin flåte, mens Ryanair har akkurat har begynt å motta sine første Max-fly fra sin kjempebestilling.