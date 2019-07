Selv om det meste av oppmerksomheten under Norwegians kvartalspresentasjon gikk med til Bjørn Kjos sin avgang som toppsjef, må selskapet fortsatt komme seg ut av et trøblete finansielt farvann.

En oljepris som steg, beintøff konkurranse og problemer med både Dreamliner- og Max-fly satte et enormt press på selskapets finanser utover høsten i fjor.

Selv om kvartalsrapporten viser tegn til bedring i enhetsinntekter og den underliggende driften, er det fortsatt flere ting som må håndteres.

Den relativt ferske styrelederen i Norwegian, Niels Smedegaard, skal nå både finne ny konsernsjef og sørge for at skuten snus.

Overfor E24 er han klinkende klar på at lønnsomheten må opp:

– Det må den. Vi er for langt ute på kanten, vår soliditet må opp og det tror jeg alle er enige om, sier Smedegaard.

– Er du trygg på at Norwegian nå vil klare seg økonomisk?

– Ja, det er jeg veldig trygg på. Ellers hadde jeg ikke tatt hatten min og trukket meg litt tilbake nå, sier avtroppende konsernsjef Bjørn Kjos.

En av de mest sentrale forholdene som må avklares er hvordan Norwegian skal håndtere obligasjonslånet på 250 millioner euro (2,4 milliarder kroner) som forfaller i desember.

Flere aktører i finansmiljøet E24 har snakket mener det kan bli krevende å få refinansiert lånet, som nå handles til priser som impliserer at kjøperne av obligasjonene får en effektiv rente på over 18 prosent.

Det er et signal i markedet på at det kan bli krevende for Norwegian å få låne.

Torsdag la finansdirektør og fungerende konsernsjef Geir Karlsen frem en smørbrødliste av verktøy de kan bruke.

– Er det sånn å tolke at du er trygg på at dere skal klare å refinansiere?

– Det er et par ting som må falle på plass, men vi ville gjerne illustrere for obligasjonseiere, aksjonærer og andre at vi har en del verktøy tilgjengelig. Vi er i gang med å planlegge alternativene våre, sier Geir Karlsen til E24 etter presentasjonen.

Han sier at han forventer en avklaring rundt august/september.

På listen over mulige tiltak står blant annet muligheten for å selge aksjene Norwegian eier i Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding).

– Verdien av vår post i Bank Norwegian er på rundt to milliarder kroner. Vi trenger ikke nødvendigvis å eie bankaksjene. Vi er fortsatt positive til utsiktene til banken, men det er en kilde til likviditet, sa Karlsen under presentasjonen på Aker Brygge.



Listen inkluderer også de bedrede driftsresultatene, økt kapasitet av kredittkortkjøpere, et nytt samarbeid om flyeierskap (Joint Venture), salg av fly eller salg av slot'er (avgangstider på flyplasser).

– Vi er på riktig spor nå og leverer det beste EBITDA (brutto driftsresultat) for andre kvartal noensinne, sa Karlsen og fortsatte med å fortelle at det også er store verdier i Norwegians avgangstider som de sitter på rundt på forskjellige flyplasser.

– Har dere bestemt dere for å refinansiere med samme beløp eller betale ned deler av det?

– Begge deler er alternativer vi vurderer. Vi kan også vurdere om vi legger sikkerhet (pant, journ.anm.) inn i en obligasjon, så det er flere detaljer som vi må komme tilbake til, sier Karlsen.

– Boeing-regningen vil krympe



Norwegian estimerte i april at det ville koste selskapet rundt 500 millioner kroner å ha de 18 Max-flyene deres fra Boeing på bakken frem til rundt august.

Nå anslår selskapet en regning for 2019 på 700 millioner. Da regner de at flyene står på bakken lenger ut på høsten. Denne uken så vi blant annet at Icelandair tok ut Max-flyene fra sin rutetabell for oktober også, en måned lenger ut i tid enn selskapet har anslått før.

– Vi regner et stykke ut i oktober, men jo lengre flyene er på bakken jo mindre taper vi per måned fordi vi har mindre bruk for innleie av alternative fly og lignende, fordi sommersesongen avtar, sier Karlsen.

– Om flyene kommer i luften i oktober eller før det eller etter det kan vi ikke si noe om nå. Det er det ingen som vet nå, legger han til.

– Dere regner med at dere får tilbake disse pengene fra Boeing?

– Det kan ikke vi kommentere noe om nå, annet enn å si at vi kommuniserer med Boeing jevnlig.

– Ikke fulltidsjobb på meg



Styreleder Niels Smedegaard var under kvartalspresentasjonen at det gjenstår flere ting som må gjøres:

– Det har vært ekstrem fokus på vekst, og det har brakt selskapet langt. Nå skal vi fokusere på å forbedre våre prosesser og bli mer effektive.

Han skal ifølge seg selv ta en mer aktiv rolle og jevnlig være til stede på Fornebu frem til en ny og permanent konsernsjef er på plass:

– Jeg skal hjelpe og støtte ledelsen i denne perioden, for det er mange ting på gang. Vi har Focus2019 (kostnadsprogrammet, journ.anm.), vi jobber med den finansielle situasjonen og vi har noen markedsmessige muligheter og utfordringer som vi ser på. Da er det naturlig at hvis vi kan styre ledelsen ved å beholde Bjørn Kjos som rådgiver samtidig som jeg også bistår er det lurt, sier Smedegaard og fortsetter:

– Men det er ikke en fulltidsjobb for meg. Jeg er ikke konsernsjef, det er det Geir som inntil videre skal være.