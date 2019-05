Norwegian økte kapasiteten, men opplevde en enda større trafikkvekst og et saftig hopp i marginene i måneden som har gått.

Det viser Norwegians trafikktall for april, som ble sluppet tirsdag. Mens påsken i fjor falt i slutten av mars og starten av april, falt hele påsken i april i år.

Tallene viser en vekst i antall passasjerer på 3,0 prosent til 3,14 millioner og en fyllingsgrad som i gjennomsnitt økte fra 83,0 til 86,1 prosent.

Det har også vært to andre viktige faktorer som har påvirket Norwegians april-tall. For det første var Norwegian uten de 18 Boeing 737 Max-flyene sine som ble satt på bakken i mars, og for det andre gikk SAS-pilotene ut i streik 26. april og lammet konkurrenten.

Begge disse hendelsene skal i utgangspunktet bidra til at Norwegian fikk mer etterspørsel etter flyene som de hadde i luften, og at de klarte å fylle dem bedre med en høy fyllingsgrad.

Dette slår kraftig ut i Norwegians billettinntekter, som E24s beregninger viser at økte med hele 30 prosent til 3,06 milliarder i april mot april i fjor. Dette tallet inkluderer ikke ekstra inntekter fra flyfrakt (cargo), ombordsalg, bonusprogram og lignende.



De rapporterte marginene skjøt også i været i april. Inntjeningen per passasjerkilometer (yield) økte med utrolige 18 prosent til 0,41 kroner per kilometer, mens enhetsinntekten (per tilgjengelige setekilometer) økte med 22 prosent til 0,35.

Norwegians kapasitet økte med syv prosent, målt i antall tilgjengelige setekilometer, selv uten Max-flyene. Samtidig økte trafikken, målt i antall passasjerkilometer, med 11 prosent. Dermed var flyene fullere enn april i fjor.

– Dette er imponerende, noe kan nok tilskrives SAS streiken i forrige uke og påskeeffekten, men uansett så var dette gode tall, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir om april-tallene.

Han påpeker at passasjerveksten var mer beskjeden, selv om marginene altså viste styrke:

– Fortsetter Norwegian med å levere enhetsinntekter på dette nivået fremover og samtidig klarer å fylle opp flyene bedre og i tillegg redusere kostnadene kan Bjørn Kjos snart regne hjem ett overskudd i 2019, sier Elnæs.

Bjørn Kjos selv spådde egentlig et overskudd i 2019, men selskapet vil ikke lenger spå noe om 2019 som følge av problemene med Max-flyene.

Bedre «påskesesong»



Selv om Norwegian hadde 18 Max-fly ute av drift, var regulariteten på 98,9 prosent, ned 0,5 prosentpoeng fra april i fjor. Punktligheten, altså antallet fly som gikk i tide, bedret seg med 2,1 prosentpoeng til 83,4.

– Jeg er godt fornøyd med den positive utviklingen i april og de to siste månedene sett under ett, både når det gjelder antall passasjerer, inntekter og punktlighet. Fremover skal vi fortsette å jobbe målrettet for å styrke lønnsomheten og samtidig tilby de reisende god kvalitet til en lav pris, og ikke minst bransjens nyeste og mest miljøvennlige flyflåte, sier konsernsjef Bjørn Kjos, i en pressemelding.

At påsken havner på forskjellige tider påvirker sammenligningen av april i år mot april i år, men sammenstiller man mars og april mot samme periode i fjor, får man et mer utfyllende bilde.

E24 har lagt sammen tallene for hele denne påskesesongen og da ser man en positiv utvikling jevnt over.

I perioden mars-april i år mot samme periode i fjor økte Norwegian kapasiteten med 9,0 prosent, mens trafikken økte med 10 prosent. Dermed steg fyllingsgraden med 1,0 prosent.

Antallet passasjerer i påskesesongen økte med 4,0 prosent til 6,1 millioner, mens billettinntektene steg hele 17 prosent. Denne oppgangen skyldes ikke minst den kraftige økningen i april på 30 prosent. I mars steg billettinntektene med 3,0 prosent.

Samlet sett økte inntjeningen per passasjerkilometer med 6,0 prosent, og enhetsinntekten med 7,0 prosent til henholdsvis 0,37 og 0,32 kroner.

Gevinst på sikringskontrakter

Utviklingen i prisene på flybensin (som er tett knyttet til oljeprisen) fortsetter å gi Norwegian finansielle gevinster i år. Så langt i andre kvartal regner Norwegian med en urealisert gevinst på sikringskontrakter på 161 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 896 millionene i urealisert gevinst selskapet hadde i første kvartal.

Siden forrige trafikkrapport kom i starten av april har Norwegian også sluppet resultatene for første kvartal, i tillegg til at selskapet har avtaler med Airbus og Boeing om å utsette flyleveranser.

Norwegian fikk levert én ny Boeing 787–9 Dreamliner i april. Leveransene av Max-flyene er stanset av Boeing inntil videre.