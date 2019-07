IAG tilbakeviser ryktene om bud på Norwegian

Flyselskapet IAG tilbakeviser fredag morgen ryktene fra en spansk avis om bud på Norwegian.

– Vi har sagt at vi ikke lenger er interessert i Norwegian flere ganger de siste månedene. Ingenting er forandret, sier IAGs pressetalskvinne til E24.

Den spanske nettavisen Okdiaro skriver at det spansk-britiske IAG, som blant annet står bak British Airways, vil legge inn bud på 10,59 milliarder kroner på Norwegian i løpet av de neste 15 dagene.

Avisen siterer anonyme kilder.

Ingen kommentar fra Norwegian

Norwegian vil ikke kommentere ryktene.

– Det er rett før andrekvartalsrapporteringen, så vi er i tillegg i en stille periode, så vi kan ikke kommentere noe som har med et potensielt oppkjøp eller IAG, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Tonje Næss til TDN Direkt.

Et bud på 1,1 milliarder euro, som tilsvarer 10,59 milliarder norske kroner, er rundt dobbelt så mye som markedsverdien til selskapet på 5,5 milliarder, basert på sluttkurs torsdag.

Ville kjøpe Norwegian



Da IAG prøvde å kjøpe Norwegian i fjor var det ryktet bud rundt 16 milliarder kroner.

IAG satt i en lengre periode på en aksjepost i Norwegian, og la inn bud på flyselskapet. Første gang var 12. april i fjor.

I januar solgte de imidlertid aksjeposten, og uttalte åpent at de ikke lenger hadde til hensikt å komme med et bud på Norwegian.

Norwegian-aksjen kollapset den gang på nyheten om at IAG hoppet av, med et fall på 22 prosent. Nå skriver altså spanske Okdiaro at interessen er vekket igjen.