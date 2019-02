Saken oppdateres.

Etter at det onsdag ble klart at Norwegian så ut til å få flyet sitt hjem innen få dager, kan selskapet nå puste lettet ut.

Boeing 737 Max-flyet som har stått fast på en flyplass i Shiraz i Iran siden en nødlanding i desember er nemlig på vei hjem.

Flyet er ifølge Flightradar24 på vei mot Stockholm. Norwegian bekrefter at flyet har tatt av og at det vil lande på Arlanda flyplass natt til lørdag.

Det var den 14. desember at flyet opplevde tekniske problemer kort tid etter avgang fra Dubai.

Flyet som hadde blitt levert fra Boeing-fabrikken bare to måneder tidligere foretok derfor en kontrollert nødlanding i Shiraz i Iran og passasjerene ble sendt videre.

På grunn av sanksjonene mot Iran er det imidlertid ikke bare å sende reservedeler eller en ny motor til Iran, ettersom det ville vært i strid med det amerikanske eksportforbudet.

Hva det har kostet Norwegian å ha et splitter nytt fly stående på bakken ute av trafikk i drøye to måneder er ikke kjent.

– Det er en stor lettelse å få flyet hjem igjen etter to lange måneder i Iran. En stor takk må nå rettes til de som har vært med i prosessen på å få flyet i lufta igjen – for tålmodigheten, det gode samarbeidet og det dedikerte arbeidet som alle har bidratt med, skriver Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian i en uttalelse til E24 fredag kveld.

(Saken fortsetter under bildene...)

ENDELIG AVGANG: Norwegians Boeing 737 Max-fly med registreringsnummer LN-BKE stod fast 70 dager før det fredag kunne ta av.

Norwegian-flyet (markert i rødt) tok fredag av retning Stockholm, ifølge Flightradar24.

Måtte få unntak fra USA



En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet opplyste til E24 torsdag at amerikanske myndigheter må gi unntak fra sanksjonsreglene før man får lov til å sende reservedeler eller motorer til Iran.

Talsperson sier at amerikanske myndigheter anerkjenner viktigheten av sikker drift i luftfarten globalt, inkludert i Iran:

– Derfor har Finansdepartementet en lisensordning der man fra sak til sak kan utstede lisenser for eksport eller reeksport av varer, tjenester og teknologi til Iran for å opprettholde sikkerheten i luftfarten og en sikker drift av amerikanskbygde passasjerfly, sier talspersonen.

En talsperson for det amerikanske finansdepartementet sier at de ikke kommenterer på spesifikke lisenssaker og søknader, eller om det er søkt eller innvilget en spesifikk lisens. Departementet påpeker at det i henhold til amerikansk lovgivning mot spredning av våpen til Iran og Irak (fra 1992) kun kan utstede en eksportlisens hvis det er gitt unntak av Utenriksdepartementet.