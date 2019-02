Norwegian-styreleder Bjørn H. Kise fortalte tidligere denne måneden til E24 om hvor nær Norwegian var et salg av selskapet, men at avtalen falt i siste sekund.

Det ble dermed en milliardemisjon istedenfor, som skal gjøre Norwegian i stand til å stå på egne ben mens kostnadskutt, vekstbrems og flysalg er blant grepene som skal bidra til at store underskudd snur til lønnsom virksomhet.

Døren holdes likevel åpen for et salg, selv om alle samtaler er lagt på is etter kunngjøringen av emisjonen, fremgår det av et intervju nyhetsbyrået TT har gjort med Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Åpen for salg



Der sier Kjos blant annet at «alle selskap på børsen er jo til salgs».

– Det som er en forutsetning for meg er at den som går inn og kjøper Norwegian må være bra for alle mine medarbeidere og alle våre reisende. Selskapet får ikke gå til noen som er dårlige. Det er det viktige for meg, sier han til TT.

Kjos og Kise og deres familier er hovedaksjonær via selskapet HBK Holding, som eier omtrent en fjerdedel av flyselskapet.

– Jeg er bare én av eierne, og om de andre eierne vil selge Norwegian, er jeg ikke den som sier nei, aldri verden, sier Norwegian-sjefen.

Samtaler lagt på is



Oppkjøpsspekulasjonene rundt Norwegian skjøt fart da British Airways-eier IAG i april i fjor bekreftet oppkjøpsinteresse, men i januar kom kontrabeskjeden om at IAG likevel ikke er interessert og vil selge aksjeposten sin på rundt fire prosent.

Men etter IAG kom på banen var det fem andre aktører som meldte seg og ville ta over eller gå inn i Norwegian, fortalte Bjørn Kise til E24 i starten av februar.

Etter at flyselskapet kunngjorde emisjonen på tre milliarder kroner i slutten av januar har imidlertid alle slike samtaler blitt lagt på is.

– Alt sånt må parkeres, så får vi se. Vi gjør det som er best for kundene og det som er best for aksjeeierne, sier Kjos til TT.

Han gjentar også i intervjuet målet om at Norwegian skal være lønnsomme i 2019.

Skal snu skuta



2018 endte med 2,5 milliarder kroner i underskudd før skatt, etter at fjorårets siste tre måneder endte med et tap på fire milliarder kroner før skatt.

Året ble preget av tøff konkurranse, økt oljepris, tap på drivstoffsikringskontrakter og problemene med Rolls – Royce-motorene på Dreamliner-flyene

Senest ved presentasjonen av regnskapet for fjerde kvartal la selskapet frem planen for hvordan kassen skal styrkes, og utviklingen snus i 2019.

Samlet skal tiltakene gi 7,7 milliarder kroner i økte likvider, gjennom emisjonen, salg av fly, utsatte flyleveranser og kostnadsprogrammet kalt #Focus2019 i tillegg til at en avtale om felles flyeierskap vil kunne frigjøre midler.

Samtidig skal den halsbrekkende veksten, som har koster dyrt, trappes betydelig ned.