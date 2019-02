Norwegian slapp torsdag resultatene for fjerde kvartal en uke tidligere enn opprinnelig planlagt. Fremleggelsen ble fremskyndet på grunn av den varslede emisjonen der selskapet skal hente inn tre milliarder kroner.

Da emisjonen ble varslet sendte selskapet ut noen nøkkeltall for fjerde kvartal, og selskapets omsetningsvekst til 9,6 milliarder og økte underskudd før skatt på 3,9 milliarder kroner, kom derfor ikke som noen overraskelse.

Årsaken til Norwegians store underskudd i fjor skyldes en kombinasjon av tøff konkurranse i markedet, en økt oljepris, tap på drivstoffsikringskontrakter og problemene med Rolls – Royce-motorene på Dreamliner-flyene.

Norwegian har inngått en avtale med Rolls-Royce som sikrer dem en kompensasjon, og driften av Dreamliner-flåten skal nå gå normalt, ifølge Norwegian. Selskapet hadde ved starten av året tatt ut fem Dreamliner-fly fra trafikk slik at disse kan fungere som interne reservefly.

Det er imidlertid flere nyheter i rapporten, inkludert selskapets kostnadsnivå. Målt per tilgjengelige setekilometer falt enhetskostnaden før drivstoff med 14 prosent fra 0,36 til 0,31 kroner, målt mot samme periode året før.

Mens den økte oljeprisen spiste opp kostnadskuttene selskapet fikk til i tredje kvartal, var dette ikke tilfellet i fjerde kvartal. Den totale enhetskostnaden falt nemlig fra 0,46 til 0,44 kroner.

For 2019 har Norwegian et mål om en total enhetskostnad på mellom 0,4075-0,4125 kroner, mot 0,43 kroner i år. Uten drivstoff er kostnadsmålet 0,295 til 0,300 kroner, mot 0,31 i 2018.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt. Vi har optimalisert base- og rutestrukturen for å få en mer effektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly og ikke minst satt i gang et internt kostnadsreduksjonsprogram som vil bidra til at vi når målet om lønnsomhet, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

– Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter til eksisterende og nye kunder, fortsetter han.

Norwegians resultat (nøkkeltall)

Fjerde kvartal 2018

Fjerde kvartal 2017

Omsetning 9,66 mrd.

7,84 mrd.

Brutto driftsresultat (EBITDA)

-3,10 mrd.

-652,9 mill.

Justert driftsresultat (før engangsposter)

-1,29 mrd.

-901,2 mill.

Resultat før skatt

-3,94 mrd.

-1,23 mrd.

Resultat etter skatt

-3,01 mrd.

-712,8 mill.



Det har kommet en rekke nyheter fra Norwegian i det siste:

Kutter vekstprognosen og vil selge flere fly i 2019

I tillegg til kostnadsprogrammet kalt #Focus, som skal redusere kostnadene med over to milliarder kroner i 2019, har Norwegian også tatt grep for å redusere investeringsnivået.

Finansdirektør Geir Karlsen uttalte i januar at selskapet blant annet skal utsette flyleveranser som egentlig skulle komme i 2019 for å redusere utgiftene i år. Onsdag annonserte selskapet at leveransen av fire Airbus A321LR (Long Range) er utsatt fra 2019 til 2020, og at leveransen av 12 Boeing 737 Max8 er utsatt fra 2020 til 2023 og 2024.

Nå sier Norwegian at de vil «fortsette å selge 737–800 i 2019», med referanse til flytypen som de siste årene har utgjort kjernen av Europa-flåten til selskapet.

Selskapet har en rekke nye Boeing 737 Max8 under bestilling, og disse nye og enda mer drivstoffeffektive flyene vil etter hvert erstatte 737-800-flyene.

Tirsdag varslet Norwegian at de har solgt to av sine fly av typen Airbus A320neo. Flyene er for tiden leaset og opereres ikke av selskapet.

I løpet av 2019 skal Norwegian etter planen motta 5 nye langdistansefly av typen Boeing Dreamliner 787–9 og 16 Boeing 737 Max8.



Norwegian kommer også med en prognose for kapasitetsveksten i 2019 på 9,0 prosent, målt i antall setekilometer. Det er betraktelig ned fra fjorårets enorme vekst på 37 prosent (fjorårets prognose var på 40 prosent).