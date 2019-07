Norwegian-aksjen flyr opp etter Boeing-nyhet

Torsdag kom meldingen om at Boeing regnskapsfører en kostnad på over 40 milliarder kroner etter skatt for å erstatte kostnader flyselskapene har hatt i forbindelse med at dets 737 Max-fly står på bakken.

Etter nyheten bykset Norwegian-aksjen til over 4 prosent ved åpning, og ligger i skrivende stund på 2,91 prosent.

Kan koste 700. mill



Norwegians resultat for andre kvartal 2019 viste en vekst i omsetningen fra 8,29 til 9,90 milliarder kroner mot samme periode året før.

Norwegian har tidligere anslått at Max-problemene vil koste selskapet 700 millioner kroner.

Boeing varslet at kostnaden vil reduserer resultatet før skatt og omsetningen med 5,6 milliarder dollar, tilsvarende 47,8 milliarder kroner i andre kvartal.

«Boeings tidligere forventninger til 2019-resultatet har ikke tatt høyde for påvirkningen fra 737 Max. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til når 737 Max vil være tilbake i drift, vil nye forventninger komme på et senere tidspunkt», skriver selskapet i pressemeldingen.

Boeing 737 Max 8-problemene I oktober mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

Søndag 10. mars styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. Årsaken til ulykken etterforskes, og de svarte boksene er sendt til Frankrike for analyse.

Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX 8 i drift i verden. Over 5.000 er i bestilling.

Mandag den 11. mars beordret Kina at alle flyene settes på bakken. 96 av MAX 8-flyene som er operative i dag, driftes av kinesiske flyselskaper.

Samme kveld opplyste Boeing at de vil oppdatere programvare som skal motvirke at flyet steiler. Både det amerikanske selskapet og USAs luftfartsmyndigheter fremholdt at flyet er trygt.

Tirsdag den 12. mars besluttet Australia og flere asiatiske land å midlertidig stenge luftrommet for flyet. EU og en lang rekke andre land fulgte etter.

Flere enkeltselskaper satte sine fly på bakken, inkludert Norwegian, som har 18 i drift og mange flere i bestilling.

Onsdag den 13. mars kunngjorde først Canada, deretter USA, at alle 737 MAX 8 og den større versjonen MAX 9 settes på bakken inntil videre. Bakgrunnen var nye bevis fra ulykkesstedet i Etiopia, samt nye analyser fra satellitter som skal vise en mulig, men ikke bekreftet likhet mellom de to ulykkene.

Få minutter senere anbefalte Boeing at alle fly av typen 737 MAX 8 settes på bakken over hele verden.

Etiopia har varslet at det vil komme en havarirapport i løpet av uken.



Kilde: NTB/E24



Boeing legger frem sine tall for årets andre kvartal onsdag 24. juli.

Satt på bakken



Alle 737 Max-flyene ble satt på bakken i mars i år etter de to dødsulykkene med flytypen.

Til sammen 346 mennesker mistet livet i de to ulykkene, henholdsvis i Indonesia i oktober i fjor, og Etiopia i mars i år.

De ulykkesrammede flyene kan bli holdt på bakken så lenge som til januar 2020, etter at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) i juni avdekket en ny mulig sikkerhetsrisiko ved flytypen.

– Vi har funnet en mulig sikkerhetsrisiko som Boeing må redusere, skrev FAA i en epost.

FAA sa i uttalelsen at de vil heve flyforbudet for flytypen når de anser det for sikkert å gjøre det.

Norwegian har tidligere uttalt at jo lenger flyene blir stående, jo mindre taper de.

– Vi regner (at flyene blir stående, journ.anm.) et stykke ut i oktober, men jo lengre flyene er på bakken jo mindre taper vi per måned fordi vi har mindre bruk for innleie av alternative fly og lignende, fordi sommersesongen avtar, sa finansdirektør og fungerende konsernsjef Geir Karlsen til E24.

Betaler pårørende

Boeing har også besluttet å betale ut 100 millioner dollar (858 millioner kroner) til de etterlatte i de to ulykkene.

Det amerikanske selskapet beskrev summen som en «innledende investering» som skal løpe over flere år

Flygiganten uttalte at de vil jobbe med lokale myndigheter og ideelle organisasjoner for å dekke levekostnadene til de etterlatte, og styrke den økonomiske utviklingen i regioner som ble rammet av ulykkene.