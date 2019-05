Norwegian-aksjen stiger torsdag kraftig etter at den spanske avisen Expansion omtalte nye rykter om et mulig oppkjøp av selskapet.

Norwegian-aksjen var opp snaue 5,0 prosent ved lunsjtider torsdag, men etter klokken 13:00 har aksjen steget kraftig til en samlet oppgang på rundt 13,0 prosent til 40 kroner.

Klokken 13:42 hadde aksjen skutt videre opp til en oppgang på 25 prosent.

Avisen siterer «markedskilder» på at investorer nå posisjonerer seg på mulighetene for et mulig bud fra British Airways-eier IAG eller tyske Lufthansa.

Avisen skriver videre at IAGs manøvreringsrom er begrenset, ettersom britisk verdipapirlovgivning hindrer IAG å gjøre et nytt oppkjøpsforsøk før det er gått seks måneder.

– Vi kommenterer ikke spekulasjoner, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 om artikkelen i den spanske avisen.

I februar fortalte Bjørn Kise, daværende styreleder i Norwegian og nær forretningspartner til konsernsjef Bjørn Kjos, at han og Kjos hadde anbefalt styret å takke ja til et bud på selskapet. Oppkjøpet falt imidlertid igjennom og ble aldri noe av.

Les også: Styreleder avslører oppkjøpsdrama: Kjos og Kise sa ja til å selge Norwegian



Les også: IAG vil ikke by på Norwegian og skal selge aksjeposten

Karantenen kan bli opphevet

IAG er et spansk-britisk konsern og avisen Expansion har tidligere omtalt flere sider av IAGs oppkjøpsforsøk på Norwegian i fjor. IAG kjøpte først en aksjepost i Norwegian og annonserte i april at de ønsket å kjøpe selskapet.

I januar i år varslet imidlertid IAG at de droppet oppkjøpsforsøket og at de skulle selge aksjeposten sin. Dermed vil «oppkjøpskarantenen» IAG har på Norwegian under britisk lov utløpe i slutten av juli.

Expansion skriver imidlertid at karantenen vil bli opphevet hvis et annet selskap skulle komme med et bud på Norwegian.

Norwegian-aksjen skjøt opp fra rundt 100 til nesten 180 kroner per aksje (justert for emisjonen) etter at IAGs aksjekjøp ble kjent i april i fjor. I kjølvannet av dette har aksjekursen imidlertid falt kraftig.

Norwegians aksjekurs har mer enn halvert seg bare etter at IAG trakk seg i januar.

Da det kom inn bud, eller indikasjoner på mulige bud, i fjor, var Norwegians styreleder ute og uttalte at de mente budene var for lave. Om aksjonærene i Norwegian faktisk ønsker å selge nå, til en langt lavere kurs, er derfor usikkert.

Analytiker: Tror på IAG, ikke Lufthansa



Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir følger bransjen tett, og ikke minst fjorårets oppkjøpsforsøk på Norwegian.

– Jeg tror IAG er på banen. De har nok fulgt nøye med på at Norwegian er i ferd med å snu fra ekspansjon til lønnsomhet, og har ikke lagt Norwegian som et businesscase i skuffen, sier Elnæs torsdag etter at de nye ryktene ble rapportert i Spania.

Elnæs peker også at IAG ønsker å få et fotfeste i Skandinavia:

– Det er det mest lukrative flymarkedet i Europa, og IAG gjennom British Airways er ikke så godt posisjonert der.

Han tror imidlertid ikke at Lufthansa er en potensiell kjøper:

– Lufthansa har nettopp gjort store investeringer ved å kjøpe opp mesteparten av Air Berlin, og sliter med å få Eurowings på plass, sier Elnæs.

Flyanalytikeren peker på at det ikke bare er flyselskap som kan være potensielle oppkjøpere. Tidligere denne uken ble det kjent at private equity-fondet Onyx vil kjøpe det kanadiske lavprisselskapet WestJet for 5,0 milliarder dollar inkludert gjeld, ifølge Canadian Press.

– WestJet kan sammenlignes med Norwegian, en hybrid, altså en mellomting mellom lavkost og fullservice flyselskap. Begge selskap opererer både med kort/mellom og langdistanse, samt tilbyr en Premium klasse på sine Boeing 787 Dreamlinere. Dette oppkjøpet viser at finansaktører ser på denne type flyselskap, sier Elnæs.

– Leverer Norwegian kostnadsreduksjon, lønnsomhet og gir en positiv guiding fremover er selskapet i posisjon for å bli sett på som et interessant oppkjøps-case, fortsetter han.

Da IAG offisielt trakk seg fra sitt første oppkjøpsforsøk på Norwegian i januar, falt Norwegian aksjen kraftig og hadde sin verste børsdag noensinne. Hvis IAG nå går ut og kommenterer ryktene, tror Elnæs det kan sende aksjen kraftig ned igjen:

– Norwegian-aksjen går i taket når det oppstår rykter om sånne aktører. Så det er ingen overraskelse, men hvis det blir avfeid av IAG kan den få en tilsvarende vei tilbake.