Norwegian-aksjen stuper fra start

Norwegian-aksjen falt mer enn seks prosent fra start mandag morgen, men har tatt inn igjen noe av det tapte og er etter rundt 40 minutter med handel ned 4,05 prosent til 93,40 kroner per aksje.

Aksjen er nå ned 34 prosent siden milliardemisjonen i flyselskapet ble varslet i slutten av januar.

Kjos og Kise selger tegningsretter



Fallet kommer etter at det mandag morgen ble det kjent at hovedaksjonær i Norwegian, HBK Holding, har inngått avtaler om å selge tegningsretter i Norwegian-emisjonen.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise og deres familier er hovedaksjonær via selskapet HBK Holding, som eier omtrent en fjerdedel av flyselskapet.

Tegningsrettene de ikke selv vil bruke til å tegne aksjer skal selges. Kjøperne har forpliktet seg til en investering på totalt 500 millioner, som inkluderer både kjøpet av tegningsretter og selve kjøpet av aksjer i emisjonen.

Prisen på rettene som selges tilsvarer 70 prosent av en beregnet verdi på tidspunktet for prisingen av emisjonen, som er ventet å skje rundt mandag 18. februar.

Da emisjonen på tre milliarder kroner ble kunngjort i slutten av januar ble det også kjent at John Fredriksen sammen med DNB Markets og Danske Bank har garantert for 2,4 milliarder av emisjonen.

Statoil Pensjon og KLP selger seg ut

På listen over de 30 største aksjonærene i Norwegian er det flere som har solgt seg ut før selskapets emisjon, viser aksjonærlister mandag.

Det var fra før kjent at Ferd har dumpet sine aksjer, men også Statoil Pensjon og KLP er blant dem som har solgt, viser listene.

I uken frem til sist onsdag solgte Statoil Pensjon alle sine 172.885 aksjer, mens KLP solgte alle sine 158.493 aksjer.

Etter at et mulig salg ikke ble noe av kunngjorde Norwegian i slutten av januar en tegningsrettsemisjon på tre milliarder kroner for å fylle kassen.