TO NYE TIL FLÅTEN I OKTOBER: Norwegian fikk i oktober levert to splitter nye 737 Max8 fra Boeing (som avbildet) av totalt 12 i år. I tillegg leveres totalt 11 stykk 787–9 Dreamliner-langdistansefly og de to siste bestillingene av 737–800 i løpet av 2018.