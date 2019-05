Norwegian har for mange piloter ved Gatwick – håper på frivillige løsninger

Ifølge Financial Times har Norwegian varslet at det kan komme permitteringer blant pilotene basert ved Gatwick-flyplassen i London som følge av at flere Boeing 787 Dreamliner-fly er satt på bakken grunnet motortrøbbel.

Situasjonen betyr at de 300 pilotene Norwegian har ved Gatwick kan være noen for mange i antall.

Tiltakene som pilotene er blitt forespeilet inkluderer ulønnet permisjon i opptil et år, eller «karrierepause» på 12 måneder.

Norwegians problemer med 787 Dreamliner-flyene har ført til at flere fly er satt på bakken.

Diskuterer frivillige løsninger



Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian, bekrefter situasjonen.

I en e-post til E24 skriver han at problemene med Trent-motorene til Rolls-Royce gjør at Norwegian, som andre rammede flyselskaper, vil leie inn fly for å unngå kansellerte flyginger i sommersesongen.

Nielsen skriver videre at selskapet er i tett dialog med motorprodusenten for å sikre flykapasitet.

– Uheldigvis betyr denne situasjonen, som er utenfor vår kontroll, at vi vil ha behov for at et lite antall ansatte ikke flyr denne sommersesongen.

– Vi diskuterer forskjellige frivillige løsninger som inkluderer ubetalt permisjon og deltid med våre ansatte, vi vurderer ikke overtallighet for våre kabinansatte, skriver han.

Nielsen legger til at selskapet har hatt «positive samtaler» med pilotene og fagforeningene om de mulige løsningene.

Rammet av trøbbelmotor



Norwegian er et av de mange flyselskapene som er rammet av trøbbelmotoren til Rolls-Royce.

I forbindelse med rapporten for første kvartal, i april, ble det klart at inspeksjoner og utbedringer gjør at Norwegian også i år regnet med å måtte leie inn eksterne fly.

Utbedringene krever at Norwegian, på linje med andre flyselskap som har denne motortypen på sine fly, må sette flyene på bakken i en gitt periode for at det kan gjennomføres inspeksjoner, utbedringer og utskiftninger.

Selv om Rolls-Royce tar regningen for å utbedre eller skifte motorene, påføres flyselskapene ulemper og kostnader.