Norwegian: Har ikke mottatt bekymringsmeldinger fra pilotene

En gransking gjennomført av The Dallas Morning News har avdekket at det har kommet fem klager fra amerikanske piloter på Boeings 737 Max flyvedyktighet.

Klagene er kommet inn til en føderal database der piloter på frivillig basis kan melde fra om hendelser i sitt virke.

Peker på MCAS



Ifølge avisen omhandler alle rapportene flystyringssystemet MCAS, og på alle de innrapporterte flygingene skal problemene ha oppstått under flyets stigning etter takeoff.

Systemet har tidligere blitt omtalt mulig årsak til Lion Air-styrten i oktober i fjor, da en flunkende ny Max 8-maskin styrtet i Javahavet utenfor Indonesia. 189 døde.

Alle klagene skal ha kommet inn for flyginger i oktober og november, lenge før Ethiopian Airlines-flyet styrtet søndag.

Flere eksperter skal ha påpekt likheter ved styrten i Etiopia søndag, som tok livet av 157, og det som skjedde i Indonesia bare et halvår i forveien.

Det har skapt spekulasjoner om at det kan være en systemfeil på flyene.

Skal hindre steiling



MCAS-systemet er et nytt system som har kommet på de nye 737 Max-flyene, et fly Boeing lanserte for første gang så sent som i 2017 - som svar på Airbus flytyper med lavere drivstoff-forbruk. Max-flyene er en oppgradering av 737, som har eksistert i snart 50 år.



Det samme MCAS-systemet som Max-flyene gar finnes ikke på den forrige 737NG-modellen.

Systemet er designet for å hindre steiling av flyet, og er installert for å ta høyde for at motorene på Max-modellen er større og plassert annerledes enn på den forrige NG-modellen.

Se grafikk om MCAS-systemet nederst i saken!

Spørsmålet er om piloter finner det nye systemet uvant, og vanskelig å håndtere - og om det er foretatt god nok opplæring.

Ifølge avisen beskriver flere av pilotene at flyets nese plutselig pekte nedover, og en pilot skal ha beskrevet det som «samvittighetsløst» at Boeing og amerikanske myndigheter har tillatt at piloter flyr 737 Max uten tilstrekkelig trening og uten at det er gitt god nok informasjon om hvordan flystyringssystemene på Max skiller seg fra de på den forrige 737-modellen.

Ikke hos Norwegian



Norwegian ble i juni 2017 det første europeiske flyselskapet som mottok Boeings nye 737 Max-fly.

– Vi har ikke mottatt noen slike meldinger eller rapporter fra våre piloter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.

Alf Hansen er leder i Norwegian Pilot Union har foreløpig ikke svart på E24s henvendelse.



E24 har spurt Luftfartstilsynet om de har mottatt noen bekymringsmeldinger eller hendelsesrapporter om Max-flyene eller ikke. Så langt har ikke tilsynet besvart E24s hendelse.

Peker på mangelfull informasjon

Store deler av flymiljøet i verden har reagert på mangelfull informasjon og opplæring om forskjellene mellom eldre og nyere 737-utgaver, sier Rolf Liland, medlem i flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund.

– Nye systemer krever at pilotene og teknikere formelt får vite i detalj hvordan systemene fungerer, hvordan de eventuelt kan ha feilfunksjoner, og hvilke prosedyrer man skal bruke om det skjer, forteller han E24.

– Alle disse elementene ser ut til å ha manglet frem til det ble fokus på det etter Lion Air-ulykken i oktober i fjor. Feilen som rammet Lion Air-flyet kan overstyres ved at trim-systemet manuelt kan kobles fra ved hjelp en av flyets brytere, men det har ikke vært spesifikt orientert om ved akkurat denne type hendelse.

Liland sier det har vært mangelfull informasjon om denne feilfunksjonen over hele verden, fordi flyfabrikken har ment at det ikke var nødvendig å orientere kundene om denne sikkerhetsfunksjonen som ble innført på den nye modellen.

– Ergo visste man ikke hvordan dette kunne feilfunksjonene, og hvor dramatisk det kunne bli hvis dette systemet først feilet.

Satt på bakken også i USA



Ulykkesselskapet Ethiopian Airlines, samt kinesiske luftfartsmyndigheter - hvor vel 20 prosent av de 350 leverte Max-flyene har tilhold - var først ute med å sette Max 8 på bakken i påvente av at man finner årsaken til ulykken. Senere fulgte europeiske myndigheter, og også Norwegian med sine 18 fly, etter. USAs luftfartsmyndighet Federal Aviation Authority (FAA) kom onsdag på banen, og har også satt samtlige fly av typen Boeing 737 Max 8 og 9 på bakken inntil videre.

Da president Donald Trump uttalte dette til amerikanske medier onsdag, var det kun noen få land og flyselskaper som fremdeles hadde flytypene i luften. I morgentimene torsdag har også flere Latin-amerikanske land kommet på banen med et midlertidig forbud.