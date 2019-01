Norwegian henter tre milliarder i en emisjon

I en børsmelding tirsdag melder Norwegian at det skal hente tre milliarder kroner i en emisjon. Det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Sterna Finance åpner lommeboken og er med på eiersiden.

Pengene skal også styrke selskapets finansielle fleksibilitet og skape takhøyde for selskapets utestående obligasjoner sammenlignet med selskapets forretningsplan.

Kapitalinnhentingen er strukturert som en fullt ut garantert tegningsrettsemisjon, der dagens aksjonærer vil få tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer.

Toppsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise er forpliktet til å tegne seg opp for 343 millioner kroner gjennom HBK Holding (300 millioner) og Sneisungen (43 millioner).

Den delen av emisjonen som ikke garantert av dagens aksjonærer vil bli garantert av et syndikat bestående av DNB Markets, Danske Bank og Fredriksen-selskapet Sterna Finance.

Varsler lavere vekst og kostnadsgrep



I en pressemelding viser Norwegian til at selskapet har investert mye penger i nye fly de siste årene, samt lansert en rekke rute, men understreker at veksten nå skal avta og lønnsomheten opp.

– Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil selskapets balanse styrkes og selskapet vil ha økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen fremover. Vi er meget godt fornøyd med at våre største aksjonærer støtter Norwegians planer og strategi i et stadig mer konkurranseutsatt marked, sier konsernsjef Bjørn Kjos i meldingen.

– Nå skal vi konsentrere oss om å optimalisere vår internasjonale virksomhet og redusere kostnader for å øke lønnsomheten, sier han.

Norwegians tiltak inkluderer salg av fly og den mulige etableringen av et nytt eierselskap for deler av flyparken, samt utsettelse av flyleveranser, et kostnadsprogram på to milliarder kroner og optimalisering av basestruktur og ruteprogram, ifølge meldingen.

I tillegg nevnes kompensasjon fra motorprodusenten Rolls-Royce knyttet til motorproblemene på Dreamlinere.

– Fornuftig



Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener en emisjon er en bra løsning for Norwegian, og sier det er positivt at John Fredriksen er blant dem som deltar.

– Jeg synes dette høres fornuftig ut, sier flyanalytikeren til E24.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Elnæs har årevis med erfaring fra Ryanair, Qatar Airways og brasilianske Varig.

– Det kommer i utgangspunktet ikke som en overraskelse. De har lengre briller på enn oss om den finansielle situasjonen. Det forteller kanskje at fjerde kvartal ikke blir så bra og at første kvartal blir svakt, sier han.

Prisen på aksjene i emisjonen vil bestemmes av styret i Norwegian, som skal få råd av garantistene, i forkant av at en ekstraordinær generalforsamling som skal stemme over emisjonen, ifølge meldingen.

Tegningsperioden skal etter planen starte 22. februar og vare til 8. mars.

Så behov for egenkapital



Norwegian har tatt opp store lån for å finansiere de omfattende flykjøpene sine, men ifølge analytikere trengte selskapet mer egenkapital for å unngå å havne i brudd med avtalene med kreditorene.

Lånevilkårene for et lån som utløper i desember sier at selskapets bokførte egenkapital skal holde seg over 1,5 milliarder kroner.

Egenkapitalen i Norwegian var på rekordhøye 5,28 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2018, men analytikere har spådd at egenkapitalen vil havne under 1,5 milliarder kroner i løpet av første kvartal.

Bare i 2018 regnet Norwegian med å investere rundt 1,75 milliarder dollar (14,9 milliarder kroner) i nye fly, og i år skal selskapet investere 2,2 milliarder dollar (18,8 milliarder kroner), ifølge en presentasjon fra tredje kvartal.

Norwegians rentebærende gjeld var på 30,15 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med 22,27 milliarder kroner ett år før.

Norwegians markedsverdi var mandag på 6,41 milliarder kroner, basert på en aksjekurs på drøye 141,05 kroner. Aksjen var oppe i 320 kroner i mai i fjor.

Norwegian har økt fra 40 fly i 2008 til 99 fly i 2015 og 164 fly ved utgangen av fjoråret. I år skal det opp i 177 fly, og tallet skal stige til 211 fly ved utgangen av 2020 og 236 fly året etter.