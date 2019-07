Norwegian-kaos på Børsen: Usikkerheten sendte aksjen ned 12,61 prosent

Norwegian er etter børsstenging en av dagens største tapere på Oslo Børs. Aksjen stupte 12,61 prosent ved stenging, etter et lite byks i morgentimene opp til 3,50 prosent.

Torsdag kom meldingen om at Bjørn Kjos går av, samtidig som kvartalsresultatene ble presentert.

«Helt greie» tall

På spørsmål om hvorfor aksjen bykset opp over 3,50 prosent fra start og holdt seg der i tyve minutter før den snudde trill rundt, har Norne Securities-analytiker Karl-Johan Molnes ingen forklaring på.

– Det er alltid vanskelig å kommentere kortsiktige svingninger, sier han til E24.

Han peker på at det underliggende driftsresultatet

før avskrivninger og leasingkostnader (EBITDAR) steg fra 1,62 til 2,21 milliarder kroner

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities

– Tallene er helt greie, sier Molnes.

Analytikeren sier man har sett forbedringer hos Norwegian det siste kvartalet.

Det ser blant annet ut til at perioden hvor selskapet måtte hente milliarder av kroner hvert år for å overleve, er over.

Men samtidig er det nok av uløste floker for Norwegian.

– I år inkluderte andre kvartal påskeferien, men likevel imponerte ikke tallene. Det er gode tider i økonomien, men selv ikke da tjener Norwegian gode penger.

Flyselskapet viste til EBITDAR helt øverst i kvartalsrapporten sin.

– Det er aldri bra når man må bruke EBITDAR, sier Molnes.

Norwegian-sjefen gikk av

Den mangeårige konsernsjefen Bjørn Kjos gikk torsdag av etter 17 år i jobben.

Det meldte selskapet i en egen børsmelding. Kjos vil inntil videre bli erstattet av finansdirektør Geir Karlsen, som vil bli fungerende konsernsjef.

Nyhetene kom like etter at Norwegian slapp resultatene for andre kvartal.

– Forhåpentlig er dette min siste presentasjon. Hvis det er noen som tror jeg er lei meg er jeg ikke det. Jeg er langt på overtid, sa Kjos på podiet da kvartalstallene ble presentert klokken 08.30.