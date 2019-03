– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 onsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag annonserte Norwegian at de setter hele sin flåte med 18 Boeing 737 Max8 på bakken etter råd fra europeiske luftfartsmyndigheter.

I løpet av tirsdagen annonserte det ene europeiske landet etter det andre, inkludert EUs felles flyorgan EASA, at flyene ble suspendert.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian opplyser til E24 mandag morgen at selskapet vil kreve alle kostnader dekket av Boeing i forbindelse med at Boeing Max-flyene på bakken.

– Har dere vurdert om dere har juridisk grunnlag for dette? Flyene er jo suspendert og satt på bakken av europeiske myndigheter, men ikke av amerikanske myndigheter eller Boeing?

– Ja, det mener vi. Dette er en helt ny flytype og man må forvente at den kan benyttes i kommersiell trafikk uten forsinkelser, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian er i samtaler med Boeing, men selskapet vil ikke si om den amerikanske produsenten har godtatt å dekke alle kostnadene eller ikke ennå.

– Vi kan ikke gi noen detaljer, men vi er i dialog med Boeing, sier Sandaker-Nielsen.

Det er nå primært i USA og Canada der flyene får lov til å fly. Norwegian vet ennå ikke når det eventuelt kan bli aktuelt å få flyene i luften igjen.

– Nei, det er altfor tidlig å si noe om nå, sier Sandaker-Nielsen.

Har ordnet alternativer for de fleste passasjerer



Norwegian har 18 Max-fly på bakken, men 737-flåten deres består av hele 132 fly. Det er nemlig 114 Boeing 737–800 fly av den forrige modellen som fortsatt er i trafikk, og som ikke er rammet av suspensjonen.

Selskapets flåte med Dreamliner-langdistansefly er heller ikke rammet.

Fordi begge 737-modellene kan flys med samme pilotlisens, og fordi de har samme setekapasitet, kan Norwegian sjonglere flåten sin en del for å minimere konsekvensene for passasjerene.

De som rammes vil bli informert på SMS og kan også få informasjon på selskapets nettsider.

– Våre folk har jobbet på spreng i hele natt for å fordele passasjerene som er rammet over på andre flyginger og gjøre forskyvninger i måten vi disponerer flåten, sier Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Hvordan ser status ut for dere i dag?

– Det er snakk om et 20-talls kanselleringer, men mange av passasjerene som skulle på de aktuelle flygingene har allerede blitt flyttet til andre avganger, sier Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Norwegian prøver nå å for eksempel å slå sammen avganger på ruter der det går mange avganger hver dag, slik at passasjerene likevel kommer seg av gårde.

– I Norge er det nå noen hundre passasjerer som skulle fly i dag som vi jobber med å finne løsninger får. Flere tusen skulle fløyet med flytypen, så vi har funnet løsninger for de aller fleste. Det er vi glade for, avslutter Sandaker-Nielsen.