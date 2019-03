Norwegian setter Max-flyene på bakken

Saken oppdateres.

I en melding til E24 fra Norwegian skriver flyselskapet at de midlertidig suspenderer alle flyginger med Boeing 737 Max etter anbefaling fra europeiske luftfartsmyndigheter.

Nyheten kommer etter at et fly av samme typen tilhørende indonesiske Lion Air styrtet i oktober i fjor, og et fra Ethiopian Airlines styrtet søndag.

Icelandair og TUI har også valgt å suspendere 737 Max-flyene.

Flightradar24 påpeker i sin Twitter-feed at flere Boeing 737 Max-fly faktisk er i ferd med å snu og lande andre steder enn planlagt:

Norwegians rute DY4545 fra Stockholm til Tel Aviv har snudd og ser ut som den er på vei tilbake til Sverige

To Turkish Airlines-ruter (TK1997 og TK1969) på vei til henholdsvis London og Birmingham har snudd og ser ut til å være på vei tilbake til Istanbul

Luftfartstilsynet opplyser til E24 at de ikke har noen kommentar til Norwegians suspensjon for øyeblikket.

Fungerende driftsdirektør og flygesjef i Norwegian, Thomas Hesthammer, sier at Norwegian besluttet å sette flyene på bakken inntil videre «etter anbefaling fra flere luftfartsmyndigheter».

– Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi vil benytte anledningen til å beklage overfor kunder som blir påvirket av midlertidige kanselleringer og forsinkelser, men sikkerheten til våre kunder og kollegaer kan det ikke inngås kompromiss med, sier Hesthammer i uttalelsen.

Norwegian-aksjen falt mandag etter ulykken i Etiopia. Tirsdag falt aksjen med nesten ni prosent etter at meldingen fra Norwegian ble kjent. Norwegian har også sendt ut en børsmelding om saken.

Mandag og tirsdagens aksjefall som følge av usikkerheten rundt 737 Max har så langt barbert Norwegians børsverdi med 873 millioner kroner.



Den eldre 737-modellen og Dreamliner er ikke rammet



– Vi er fortsatt i tett dialog med flymyndighetene og Boeing, og følger deres instruksjoner og anbefalinger, skriver Norwegian.

Selskapet har så langt mottatt og satt i trafikk 18 slike fly, av en ordre på totalt 110 fra Boeing. Flyene trafikkerer hovedsakelig ruter i Europa, men også enkelte kortere ruter fra Europa til USA.

Norwegian peker på at de har over 110 Boeing 737–800 i flåten sin, og denne flytypen er ikke påvirket. Selskapets langdistansefly av typen 787 Dreamliner blir heller ikke påvirket.

737-800, også kalt 737NG, er den forrige modellen av 737 som etter hvert skal erstattes av 737Max. Det har ikke vært noen problemer med disse flyene, og Norwegian fortsetter dermed å fly disse.

Britene stenger luftrommet for Max-flyene

Situasjonen rundt 737 Max har utviklet seg til en full krise for Boeing. Ethiopian-ulykken er fortsatt under etterforskning, men det spekuleres i om Max-flyenes nye styringssystem, som er forskjellig fra systemet på den forrige 737NG-modellen, kan være en årsak.

Frem til nå har luftfartsmyndigheter i både USA og Europa lat flyene fortsette inntil videre, mens myndighetene i blant annet Kina, Australia, Singapore og Etiopia har suspendert flytypen inntil videre.

Tirsdag kom imidlertid britiske luftfartsmyndigheter (CAA) med en beslutning om at de suspenderer flytypen i britisk luftrom:

– Den britiske luftfartsadministrasjonen har fulgt situasjonen tett. Ettersom vi foreløpig ikke har nok informasjon fra flydataenheten (den svarte boksen, journ.anm.) vi har, har vi som et forebyggende tiltak utstedt instrukser om å stanse enhver kommersiell flyging med passasjerer fra alle operatører som ankommer, tar av eller flyr over britisk luftrom, skriver CAA i uttalelsen.

Den britiske luftfartsadministrasjonen skriver at instruksen vil gjelde inntil videre, og legger til at de er i løpende dialog med EUs luftfartsmyndigheter (EASA).

Ifølge UK Civil Aviation Authority er det per dag i fem fly av 737Max-typen som er registrert og i drift i Storbritannia. Det er i tillegg planlagt at seks fly til skal i trafikk senere denne uken.

– Mye av regningen havner hos Boeing

Suspensjonen av en flytype er alltid dårlig nytt for et flyselskap, men for Norwegian er det ekstra ubeleilig. Selskapet er akkurat på vei ut av en stor operasjon med å utbedre Rolls-Royce-motorene på en rekke av selskapets Dreamliner-fly fra Boeing.

Problemene er ikke relatert til suspensjonen av Max. Dreamliner-problemene rammet også en betydelig større del av langdistanseflåten til Norwegian enn det Max-suspensjonen gjør med Europa-flåten.

Norwegian har for tiden 18 Max-fly i flåten, men har også 114 stykk 737–800 som altså flyr som normalt. Piloter kan fly de to flyene med samme lisens, og de har om lag samme setekapasitet.

Dermed har Norwegian også langt større mulighet til å sjonglere flåten sin for å redusere konsekvensene Max-suspensjonen får for driften og kundene.

– Norwegian vil gjøre sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt og jobber nå med å omdisponere flyflåten for å begrense konsekvensene, skriver Norwegian i børsmeldingen tirsdag.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair peker på avgjørelsen fra britiske luftfartsmyndigheter (CAA) om å stenge luftrommet for flytypen Boeing 737 Max.

– Det kan være at dette skaper problemer for det rutenettet som Max-ene opererer på, sier han.

Elnæs tror det er flyprodusenten Boeing som vil måtte bære eventuelle ekstrakostnader.

– Det er Boeing som er adressaten her, så mye av regningen havner hos dem, sier han.