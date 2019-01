Etter at Norwegian i oktober varslet at de hadde igangsatt et kostnadsprogram som skulle kutte minst to milliarder i kostnadsnivået fra 2019, har selskapet satt i gang en rekke tiltak.

Nå har selskapet besluttet nok et grep som skal kutte kostnadene og bedre konkurranseevnen i et beintøft luftfartsmarked: Selskapet skal legge ned flere ruter og seks av basene.

Det opplyser Norwegian i en melding til E24 og noen andre medier onsdag.

Selskapet understreker at ruter som er i salg ikke avvikles, og at det primært handler om å redusere frekvensen på ruter mellom Spania og Nord-Europa.

Kuttene som nå annonseres kommer i kjølvannet av at finansdirektør Geir Karlsen i fjor høst indikerte at selskapet ville gjøre endringer i ruteprogrammet fremover for å kutte mindre og ulønnsomme ruter og heller sette fly og mannskap inn der man tjener mer.

E24 skrev i oktober hvordan Norwegians effektivisering og kutt i enhetskostnadene hadde blitt spist opp av oljeprisen som da hadde steget. Norwegian jobber også med å ha en stor nok kapitalbuffer i henhold til kreditorenes krav, samtidig som selskapet jobber kontinuerlig med å finansiere alle de nye flyene de jevnlig får levert fra Airbus og Boeing.

Etter det E24 kjenner til har man internt oppjustert kostnadskuttmålet til tre milliarder, men utad fortsetter selskapet å si at man skal kutte minst to milliarder.

Norwegian ønsker onsdag ikke å bekrefte eller kommentere E24s opplysninger om den interne oppjusteringen av kuttmålet.

Norwegian varslet også i april i år at de jobber med å selge opp til 140 fly, men så langt har ikke selskapet annonsert noen endelig avtale.

Kutter i Sør-Europa



Kuttene som nå er besluttet vil bli gjennomført fra april og i løpet av året. Målet er ifølge Norwegian å øke lønnsomheten i selskapet og redusere de kommersielle effektene av sesongvariasjoner i trafikken.

Det er snakk om baser til 737–800 og 737Max-flyene som opererer på kort- og mellomdistansenettverket. Dreamliner-flåten er ikke påvirket, selv om noen Dreamliner-piloter også må bytte base.

Norwegian opplyser ikke hvilke ruter som legges ned, men basene som legges ned er:

I Spania: Palma de Mallorca, Gran Canaria og Tenerife

I Italia: Rome Fiumicino

I USA: Stewart (utenfor New York) og Providence, Rhode Island (utenfor Boston)

I tillegg vil Norwegian legge ned basene for langdistansepiloter i Amsterdam, Bangkok og Fort Lauderdale, Florida (kabinpersonalet her påvirkes ikke).

Langdistansebasen i Roma skal fortsette som tidligere og Norwegian understreker at antallet langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner forblir den samme som før.

I Roma er konkurransen imidlertid hard på kortdistanseruter, og konkurrentene Air Italy og Ryanair satser tungt på den italienske hovedstaden.



De to basene i USA legges ned etter at Norwegian i fjor besluttet å legge ned rutene fra basene til Skottland og Nord-Irland med 737Max-flyene.



Vil unngå oppsigelser



– Selskapet har kommet til et punkt der det må gjøres nødvendige justeringer i ruteporteføljen for å bedre bærekraften og de finansielle resultatene i et veldig konkurransepreget marked, sier Helga Bollman Leknes, kommersiell direktør og HR-ansvarlig (som sjef for Norwegian Air Resources), i uttalelsen.

Helga Bollmann Leknes, kommersiell direktør i Norwegian og sjef for Norwegian Air Resources

– Vi vil uttrykke vår takknemlighet til mannskapet på de påvirkede basene og deres harde arbeid og innsats. Vårt mål er å sikre at så få kollegaer som mulig blir påvirket, sier hun videre.

Norwegian opplyser til E24 at det er for tidlig å si hvor mange ansatte som eventuelt kan bli sagt opp. Alt avhenger av hvor mange selskapet klarer å flytte og finne andre arbeidsoppgaver eller baser til.

Bollman Leknes sier i uttalelsen at de har kommunisert beslutningen til alle fagforeningene i selskapet og at en dialog med dem om hvordan kuttene skal gjennomføres er i gang.

De som rammes vil få tilbud om å bytte til basene i Oslo, Stockholm og Madrid, eller til Norwegians langdistansenettverk som driftes med Dreamliner-flyene, opplyser selskapet.

Har allerede tatt grep

Tiltakene som nå kommer er ikke de første som Norwegian har tatt.

I fjor ble det kjent Norwegian har allerede tatt flere grep i år for å kutte lite lønnsomme ruter, inkludert Singapore-ruten og rutene til USA fra Skottland og Nord-Irland.

Singapore-ruten erstattes med en ny rute fra London til Rio de Janeiro i Brasil, mens Max-flyene som ble brukt til USA heller skal settes inn på Europa-ruter.

Norwegian har også satset tungt i Argentina der selskapet både har en langdistanserute fra London til Buenos Aires, i tillegg til en innenriksvirksomhet som hadde sine første flyginger oktober 2018.