Norwegians datterselskap Arctic Aviation Assets har signert avtaler med flyprodusentene Boeing og Airbus om utsettelse av flyleveringer.

Utsettelsene skal bidra til å kutte selskapets investeringsforpliktelser i år og neste år, skriver Norwegian i en børsmelding onsdag.

Leveringen av 12 Boeing 737 MAX-fly utsettes fra 2020 til 2023 og 2024.

Også leveringen av fire Airbus 321LR-fly utsettes, fra 2019 til 2020, noe som vil redusere årets investeringer.

Utsettelsene er i tråd med Norwegians strategi om å kapitalisere på oppskaleringen de siste årene og det endrede fokuset fra vekst til lønnsomhet.

Norwegian skriver at meldingen er en forlengelse av informasjonen gitt om emisjonen der selskapet henter 3 milliarder kroner.

Da skrev selskapet at utsettelse av flyleveringer var et av grepene for å redusere investeringene, i tillegg til flysalg.

Solgte fly

Tirsdag morgen varslet Norwegian at de har solgt to av sine fly av typen Airbus A320neo. Flyene er for tiden leaset og opereres ikke av selskapet.

Leveringen vil skje i løpet av februar.

Transaksjonen vil øke selskapets likviditet med 26 millioner dollar, tilsvarende 220 millioner kroner, opplyser selskapet.

Pengene vil bli brukt til å betale ned gjeld og styrke likviditeten.

Salget kommer en uke etter at flyselskapet forrige uke varslet at de ville hente inn 3 milliarder kroner i en emisjon. Det skjedde like etter at IAG uttalte at de ikke lenger ville kjøpe selskapet.

Styreleder Bjørn Kise sa til E24 før helgen at både han og konsernsjef Bjørn Kjos i utgangspunktet godtok et bud på selskapet i november, men at avtalen gikk i vasken.