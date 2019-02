FORNEBU (E24): – Jeg trodde kanskje de skulle gi noe mer informasjon om situasjonen i selskapet, men de holdt seg veldig til manus og det som skulle vedtas her, sier Jon-Erik Holm-Jensen.

Investoren og siviløkonomen er en av aksjonærene som tirsdag hadde tatt turen til Norwegians ekstraordinære generalforsamling.

Der skulle aksjonærene stemme over forslaget om å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på tre milliarder kroner, garantert av Danske Bank, DNB og et selskap kontrollert av skipsreder John Fredriksen.

– Mageplask



Norwegian har vært under et kraftig økonomisk press de siste månedene, både på grunn av en oljepris som steg, motorproblemer som rammet Dreamliner-flyene, feilslåtte investeringer i drivstoffsikringskontrakter og en beintøff konkurranse.

– Dette har blitt en litt mer gøyal investering enn jeg trodde, sier Holm-Jensen med en sarkastisk tone.

Han er investor og sitter primært i eiendom. Totalt forteller han at han har investeringer for noen titalls millioner, og at han har investert et millionbeløp i Norwegian.

Med en aksjekurs som var oppe i over 270 kroner i september i fjor, og tirsdag ligger på drøyt 91 kroner, sitter han dermed med et urealisert milliontap.

Han sier han har vært aksjonær i flere år, og at han kjøpte seg opp da kursen begynte å falle kraftig.

– All ære til Bjørn Kjos og de andre i Norwegian for det de har fått til ved å gi SAS konkurranse og skape et slikt selskap gjennom årene. Det må jeg virkelig si. Men det er også synd å se at Kjos nå blir utsatt for et slikt mageplask, sier aksjonæren.

– Det er trist at styret har klart å søle bort så mange milliarder og at vi aksjonærer er blitt påført et slikt tap, sier han og løfter spørsmålet om ikke styret i Norwegian burde hatt litt bredere sammensetning og kompetanse.

SKUFFET: Aksjonær Jon-Erik Holm-Jensen etter generalforsamlingen i Norwegian Air Shuttle tirsdag 19. februar.

Stakk ut kjøkkenveien



Hverken konsernsjef Bjørn Kjos eller styreleder Bjørn Kise ønsket å gi noen kommentarer til pressen som hadde møtt opp på generalforsamlingen tirsdag.

Bjørn Kjos stakk ut kantinen og kjøkkeneveien etter møtets slutt.

Styreleder Kise, som ledet møtet, kunne konstatere at emisjonen ble vedtatt med overveldende flertall:

– Er det noen som stemmer mot forslaget, spurte Kise fra podiet.

Etter å ha konstatert at ingen hender kom opp i været opplyste DNB Markets, som sørget for opptellingen, at det kun hadde kommet inn 70.727 forhåndsstemmer mot forslaget.

Over 7,1 millioner forhåndsstemmer hadde kommet inn for forslaget.

– Forslaget er vedtatt med det nødvendige flertall, konstaterte styrelederen før han hevet møtet der 48,6 prosent av aksjene var representert.

Vedtatt med overveldende flertall



Hva er så vedtatt?

Konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise er største aksjonærer i flyselskapet og skal delta med 343 millioner kroner i emisjonen, men som E24 skrev tirsdag vil de trolig miste rundt ti prosent av eierandelen etter emisjonen.

Selskapet utsteder nemlig to nye aksjer for hver aksje som finnes i dag.

Dermed blir dagens aksjonærer sittende igjen med en tredjedel av aksjene etter emisjonen.

For å gi aksjonærene muligheten til å unngå at eierandelen deres blir kraftig utvannet (redusert relativt sett) får dagens aksjonærer to tegningsretter per aksje. Disse kan de enten selge i markedet, eller bruke til å kjøpe nye aksjer til 33 kroner stykket og dermed opprettholde sin eierandel.

– Dette vil jo koste oss aksjonærer hvis man ikke skal bli utvannet, sier aksjonær Holm-Jensen, som sier han valgte å ikke bli med i fjorårets emisjon på 1,5 milliarder i selskapet.

Styreleder Bjørn Kise begrunnet tirsdag emisjonskursen på 33 kroner med følgende:

Den generelle markedssituasjonen i segmentet der Norwegian opererer

Aksjekursen og volatiliteten i Norwegian-aksjen

Likviditeten i Norwegian-aksjen

Størrelsen på emisjonen

Aksjonærenes mulighet til å delta

Historikk av tidligere og lignende emisjoner



– Ved å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon likebehandler vi også alle aksjonærene, sa Kise.

Styrelederen kunne også opplyse om at man regner med at emisjonen vil koste 80 til 95 millioner kroner å gjennomføre i kostnader til meglerhusene og advokatene som er involvert, pluss provisjonen på 1,5 prosent som garantistene får.

DNB, Danske Bank og John Fredriksen har garantert for 2,39 milliarder, og er dermed sikret en provisjon på snaue 36 millioner.

FIKK EMISJONSSTØTTE: Styreleder Bjørn Kise (i midten) avbildet under tirsdagens ekstraordinære generalforsamling i Norwegian. Til venstre er finansdirektør Geir Karlsen.

– Positive tiltak som er igangsatt

Da Norwegian la frem resultatene for fjerde kvartal den 7. februar, forklarte selskapet hvordan de gjennom flere grep skal styrke kassen med 7,7 milliarder kroner.

– Selskapet endrer strategisk fokus fra vekst til lønnsomhet, innledet styreleder Bjørn Kise under generalforsamlingen tirsdag.

– Vi reduserer investeringene gjennom en kombinasjon av å selge fly og utsette leveranser, og driftskostnadene reduseres også gjennom en rekke tiltak som skal gi besparelser i 2019 på minst 2,0 milliarder, fortsatte han.

Noen nye detaljer eller ytterligere utredning om situasjonen i selskapet kom det imidlertid ikke.

– Det er veldig positive tiltak som er igangsatt i Norwegian nå. Det må også til, sier investor Jon-Erik Holm-Jensen.

– Tror du på ledelsen når de sier at de skal klare å levere et overskudd i 2019?

– Det er jeg veldig skeptisk til, men jeg håper jo selvfølgelig.

Aksjonæren peker på at Norwegian-styret hadde akseptert et bud i fjor høst fra en ukjent aktør. British Airways-eier IAG allerede i april sa at de ville komme med et bud, men annonserte at de trakk seg nå ved starten av 2019.

– Salget glapp jo for styret. Det får man ikke gjort så mye med nå og man må se fremover, men jeg håper likevel at ledelsen realitetsbehandler det som har blitt gjort og at tenker gjennom at så mye aksjonærverdier er sølt bort, sier Holm-Jensen.

– Tror du Norwegian blir solgt til slutt?

– Det er jeg ganske overbevist om, men hvem som ender med å kjøpe vet jeg ikke.