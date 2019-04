Norwegians start på 2019 ble ikke like tøff som ventet: Men Max-problemer bremser bookinger

Saken oppdateres.

Norwegian omsatte i første kvartal for 7,99 milliarder kroner, en oppgang fra 6,99 milliarder ett år tidligere.

Mens det underliggende driftsresultatet (EBITDAR, før leasingkostnader) bedret seg fra -880,5 til 87,8 millioner kroner, falt resultat før skatt fra -525,1 til -1,98 milliarder kroner.

Det viser Norwegians regnskap for første kvartal som ble sluppet torsdag morgen. Første kvartal er tradisjonelt sett flyselskapenes dårligste tid på året økonomisk sett, og i år fikk man i tillegg den effekten at påsken ikke kom med fordi den var i april måned.

Det var i forkant ventet at omsetningen ville stige til 8,1 milliarder, at brutto driftsresultat skulle ende på -57 millioner og at resultat før skatt skulle ende på -2,2 milliarder, ifølge konsensustall fra InFront.

– Vi ser en positiv utvikling på flere områder dette kvartalet, til tross for 737 MAX-problemene. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre lønnsomheten ved å redusere kostnader og øke omsetningen, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i en uttalelse.

Han trekker frem at selskapet har tatt en rekke grep i det siste, fra å endre på basestruktur og nettverk, igangsette et kostnadsprogram, selge fly og utsette nye leveranser.

Onsdag kveld, bare timer før kvartalsrapporten ble sluppet kom Norwegian med denne nyheten: Utsetter flyleveranser for 28,1 milliarder



Ny regnskapsstandard Norwegian har for øvrig innført den nye regnskapsstandarden IFRS 16 fra 1. januar, som fører til at alle typer leasingkontrakter på fly blir likebehandlet i regnskapet. Endringen synliggjør også verdiene av flyene som selskapet leaser, fremfor å eie selv, i regnskapet. Norwegian har tidligere opplyst at denne endringen fra 1. januar vil øke både eiendeler og forpliktelser i balansen med om lag 33 milliarder kroner. I tillegg regner de med at leasingkostnadene for hele 2019 vil bli om lag 5,2 til 5,4 milliarder kroner lavere, mens resultat før skatt vil bli redusert med 650 til 750 millioner, og resultat etter skatt redusert med mellom 520 og 580 millioner.

I rapporten kommer det også frem at problemene med Boeings Max-fly får konsekvenser for Norwegian. Selskapet har så langt mottatt 18 slike fly fra den amerikanske produsenten og flytypen ble i mars satt på bakken verden over etter flyulykkene i Etiopia og Indonesia.

Norwegian skriver at etterspørselen etter reiser med selskapet har vært «tilfredsstillende» på vei inn i andre kvartal, men skriver også at det er «en viss nedgang» i billettbestillingene som følge av at Max-flyene står på bakken.

I tillegg skriver Norwegian at de nå ser for seg en kapasitetsvekst (målt i antall tilgjengelige setekilometer) på mellom 5 og 10 prosent i år, noe som er en nedjustering fra målet som ble presentert i februar på 8 til 10 prosent.

– Selskapet planlegger å begrense avvik i rutetrafikken i månedene fremover gjennom å sette inn innleide fly, skriver Norwegian om hvordan de skal håndtere den hektiske sommersesongen uten Max-flyene.

Til tross for utfordringene med Max-flyene sier Norwegian-sjefen at utviklingen på bookinger ser «lovende ut» de kommende månedene.





