Saken oppdateres.

Norwegian slapp torsdag morgen trafikktallene for mars som viser en passasjervekst på 5,0 prosent til 2,96 millioner passasjerer, målt mot mars i fjor.

Tallene viser også at selskapet begynner å komme seg ut av den tradisjonelle lavprissesongen om vinteren, for flyselskapet fraktet 2,63 millioner passasjerer i januar og 2,52 millioner passasjerer i februar.

Å sammenligne mars i år med mars i fjor er litt komplisert når det kommer til flyselskapenes trafikktall, rett og slett fordi den viktige påskeuken falt i slutten av mars i fjor (med avslutning de første dagene i april), mens påsken i sin helhet faller i april i år.

Norwegians kapasitet (målt i antall tilgjengelige setekilometer) økte med 11 prosent, mens trafikken (målt i antall passasjerkilometer) økte med 9,0 prosent. Dermed falt fyllingsgraden med 1,3 prosentpoeng til 85,4 prosent.

Norwegian har de siste 12 månedene (rullerende) hatt en kapasitetsvekst på 32 prosent og en trafikkvekst på 29 prosent, men i mars og i de siste enkeltmånedene har veksten vært lavere. Dette sammenfaller med de prognosene ledelsen har gitt om at veksttempoet skal ned i år.

Norwegian enhetsinntekt (per tilgjengelige setekilometer) falt med 6,0 prosent fra 0,30 til 0,28 kroner, mens passasjerinntekten (yield) falt 4,0 prosent fra 0,35 til 0,33 kroner.

Ganger man yield med trafikken får man billettinntektene, og de økte fra 2,25 til 2,31 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 2,8 prosent.

Dette tallet inkluderer ikke ombordsalg og andre inntekter fra cargo og lignende.

Uten Max halve måneden



Norwegian hadde en liten nedgang i regulariteten på 1,0 prosentpoeng til 97,4 prosent, det ble ingen enorm økning i antallet kanselleringer til tross for at 18 Boeing 737 Max-fly måtte tas ut av trafikk.

– Til tross for at våre Boeing 737 MAX-fly ble tatt ut av trafikk denne måneden, er regulariteten god og punktligheten økte med så mye som 8,5 prosentpoeng. Norwegians dyktige medarbeidere har jobbet dag og natt for å finne gode løsninger for kundene våre. De som har blitt berørt av endringer har på sin side vist stor forståelse for at situasjonen er utenfor Norwegians kontroll og det vil jeg gjerne takke dem for, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en uttalelse.

Den 12. mars ble det klart at Norwegians 18 Boeing 737 Max 8-fly ble satt på bakken på samme måte som Max-fly over hele verden. Årsaken var usikkerhet om det kunne være en feil med flyets styringssystem etter at flytypen hadde opplevd styrt i Etiopia og Indonesia.

Vi vet ikke hva Norwegian hadde lagt opp til av vekst og kapasitet i sine opprinnelige planer, men trafikktallene viser altså at selskapet klart å både øke antall passasjerer og kapasiteten selv om 18 Max-fly altså ble tatt ut av trafikk.

Selskapet har hatt noen andre fly i reserve på grunn av at man reduserer kapasiteten i vinterprogrammet, og disse har blant annet blitt brukt for å kompensere.



Norwegian mottok sitt siste Boeing 737–800 i februar i fjor (flymodellen som kom før Max-flyene), og selskapet har dermed ikke fått noe påfyll av flytypen som fortsatt er i luften.

Selskapet mottok også 11 Boeing 787 Dreamliner langdistansefly i løpet av 2018, og disse bidrar til å gi vekst i langdistansetrafikken. Norwegian har også kunnet bruke noen av Dreamliner-flyene som erstatning nå som Max-flyene har blitt satt på bakken fordi selskapet har hatt noen av disse Dreamliner-flyene i reserve på Rolls-Royces regning i forbindelse med motorproblemene som utbedres på den flytypen.

Norwegian tapte i fjerde kvartal i fjor 3,0 milliarder kroner etter skatt som følge av en økt oljepris, tøffere konkurranse og kostnadene knyttet til problemene med Rolls-Royce-motorene på Dreamliner-flyene. Hele året endte med et underskudd på 1,45 milliarder.

Utover høsten falt oljeprisen noe som er godt nytt for flyselskapene, men fordi Norwegian hadde kjøpt sikringskontrakter for drivstoff ble selskapet påført et urealisert tap på om lag 1,8 milliarder kroner fra disse kontraktene fjerde kvartal.