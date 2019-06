Norwegian slapp torsdag morgen trafikktall som viser en nedgang i antall passasjerer på 2,0 prosent til 3,36 millioner i mai, målt mot mai i fjor.

Samtidig var 86,1 prosent av setene i snitt fylt med passasjerer (fyllingsgrad), noe som er 0,4 prosentpoeng ned.

I rapporten gir ikke Norwegian-sjef Bjørn Kjos noen forklaring på hvorfor fyllingsgraden gikk noe ned, til tross for at konkurrenten SAS var rammet av en pilotstreik i starten av mai og at Norwegians 737 Max8-fly var på bakken.

Disse to hendelsene skulle isolert sett tilsi at de flyene Norwegian hadde i luften skulle være ekstra ettertraktet og fulle i perioden.

At antallet passasjerer gikk ned forklarer han slik:

– Trafikktallene viser noe færre passasjerer i mai i år enn i fjor, påvirket av at vi har 18 Boeing 737 MAX på bakken. Tallene viser også at passasjerene reiser lengre og enhetsinntektene er høyere denne måneden enn på samme tid i fjor, sier konsernsjef Bjørn Kjos i rapporten.

Mai-tallene kommer etter en god påskesesong for Norwegian.

– Veksten flater ut, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, etter en periode med kraftig ekspansjon og betydelige investeringer. Det er også gledelig å se at vårt målrettede arbeid for å bedre punktligheten fortsetter å gi resultater, fortsetter Kjos.

Selv om Boeing har stanset leveranser av alle nye Max-fly, så fikk Norwegian inn fly i mai likevel: En splitter ny langdistansemaskin av typen 787–9 Dreamliner.

PS! Selv med 18 Max-fly ute av drift klarte Norwegian å levere bedre regularitet (antallet flyginger som gikk økte med 0,1 prosentpoeng til 99,3 prosent) og bedre punktlighet (antallet fly i rute økte med 3,7 prosentpoeng til 81 prosent). Punktligheten er opp niende måned på rad.

Tjente mer

Norwegian fløy i snitt 3,0 prosent lengre per flyging i mai i år mot mai i fjor. Kapasiteten (målt i antall setekilometer tilgjengelig) økte litt mer med 4,0 prosent, mens trafikken (antall passasjerkilometer) økte med det samme.

Som Bjørn Kjos påpeker, så tjente Norwegian samtidig mer – både totalt sett og målt per passasjerkilometer (yield):

Billettinntektene økte fra 2,73 til 2,99 milliarder kroner, mens yielden gikk fra 0,36 til 0,38 kroner per passasjerkilometer. Det er en økning på 8,0 prosent.

Enhetsinntekten per tilgjengelig sete (RASK) økte med 7,0 prosent, fra 0,31 til 0,33.

Billettinntektene inkluderer ikke inntekter fra frakt (cargo), ombordsalg, bonusprogram og andre ekstrainntekter.

Tror Norwegian kan unngå underskudd i år

Etter et beintøft 2018 trodde Norwegian-sjef i starten av året at selskapet skulle kunne klare å levere et overskudd i 2019, men det var før alle Max-flyene verden over måtte settes på bakken etter de to ulykkene i Indonesia og Etiopia.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir mener mai-tallene for Norwegian viser en passasjerutvikling som var svakere enn ventet, men at inntjeningen per sete og passasjerer var «meget sterk» og er et resultat av at Norwegian nå har endret kurs og roet ned den voldsomme veksten de hadde tidligere.

– Det gir klare signal om at fokuset på lønnsomhet bærer frukter og det gir god grunn til å tro på at Norwegian kan levere (...) et break-even eller positivt resultat i 2019, sier Elnæs til E24.

At antallet passasjerer var lavere mener han kan forklares med at Max-flyene sto på bakken og at etterspørselen generelt i markedet har vært lavere i år enn i fjor:

– Det stemmer godt med hva lavprisflyselskapene i Europa har indikert frem mot sommeren, primært at markedet bestiller svært sent frem mot avgangsdato eller velger å fly mindre enn i fjor, sier Elnæs.

Han legger til at de økte marginene til Norwegian i mai kan være et tegn på at flere forretningsreisende velger selskapet, noe som vil være gode nyheter hvis det skulle fortsette.

– Hvorfor faller fyllingsgraden når konkurrenten var i streik og Norwegian hadde 18 fly på bakken?

– Mai er normalt en svak måned, tilsvarende september, spesielt på langdistanse. I tillegg tror jeg markedet i år er litt svakere enn i fjor i Norge og Europa, sier Elnæs, som legger til at han tror Norwegian fokuserer mer på å få gode billettpriser og lønnsomhet enn å fylle flyene for enhver pris ved å dumpe prisene.

PS! I trafikkrapporten kommer det frem at Norwegian per mai hadde et foreløpig urealisert tap på 177 millioner kroner på sikringskontrakter for valuta og drivstoff i andre kvartal. Dette tallet svinger ofte begge veier, avhengig av utviklingen i råvare- og valutamarkedene, og mai-tallet er langt lavere enn tallene vi så i vinter.