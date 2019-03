E24 skrev onsdag morgen at Norwegian har tenkt å sende hele regningen for at 737 Max-flyene nå står på bakken til flyprodusenten Boeing.

Flere E24 har snakket med mener imidlertid at det kan være lettere sagt enn gjort:

– Hvis det viser seg at det ikke kan påvises at det faktisk er feil på flyene, er det lite trolig at Boeings advokater vil akseptere en regning fra berørte flyselskaper, sier Eivind Roald til E24.

Han jobber i dag i private equity-fondet Altor, men har mange års erfaring som konserndirektør og kommersiell direktør i SAS.

Før det var han Norgessjef i den amerikanske IT-giganten HP.

Flyr fortsatt i USA



Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA), som har sertifisert flyet, mener foreløpig ikke det er grunnlag for å sette flyene på bakken.

Dette til tross for at luftfartsmyndigheter verden over, blant annet i Europa, har konkludert motsatt:



Eivind Roald, industriell rådgiver i Altor og tidligere konserndirektør i SAS.

– Så langt viser vår gjennomgang ingen systematiske ytelsesproblemer, og dermed intet grunnlag for å beordre suspensjonen av flyet, sier FAA-sjef Daniel K. Elwell i en uttalelse natt til onsdag.

– Ingen andre sivile luftfartsmyndigheter har heller overlevert data til oss som skulle tilsi et slik vedtak, fortsetter han.

– Hvis noen problemer som påvirker flydyktigheten til flyet er identifisert i forbindelse med den akutte gjennomgangen av dataene fra Ethiopian Airlines 302-ulykken, vil FAA umiddelbart ta nødvendige grep.



Boeing selv skrev i en uttalelse tirsdag at de forstår at luftfartsmyndigheter og flyselskap «har fattet beslutninger de mener er mest riktig for sine hjemmemarkeder», og sier at de vil fortsette oppfølgingen av kundene.



– Basert på den tilgjengelige informasjonen har vi ikke grunnlag for å utstede nye retningslinjer for operatørene (flyselskapene, journ.anm.), skrev selskapet.



Kjos gjentok krav i video



Eivind Roald tror uansett ikke Boeing vil gi ved dørene:

– Min erfaring med amerikanske selskaper generelt, både i og utenfor flybransjen, er at de er meget godt dekket juridisk i sine avtaler, og det er derfor sjelden man får alle sine kostnader dekket ved ulike hendelser.

Norwegian uttalte til E24 at de mener de har juridisk grunnlag for å få Boeing til å bla opp. Norwegian-sjef Bjørn Kjos gjentok dette budskapet i en Twitter-video som ble lagt ut av Norwegian onsdag, der han også beklager overfor passasjerene som er rammet.



– Det er ganske åpenbart at vi ikke vil ta kostnaden ved at de nye flyene må settes midlertidig på bakken. Vi vil sende regningen til de som produserer flyet, sier Kjos i videoen.



Fikk ikke alt dekket av Rolls-Royce



Hvor mye Norwegian kan få fra Boeing vil først og fremst avgjøres om det faktisk kan påvises en feil med 737 Max-flyene eller ikke.

Selv om det skulle vise seg å være en feil med flyet er det ikke gitt at Boeing vil dekke alt.

Norwegian og andre flyselskaper ble nemlig nylig rammet av et annet teknisk problem med motorene fra Rolls-Royce til langdistanseflyet Dreamliner.

Både Norwegian og de andre flyselskapene som ble rammet av feilen har alle måttet ta flyene ut av trafikk og sende dem på service. Dette kostet selskapene milliardbeløp.

Norwegian fikk fremforhandlet en avtale om erstatning fra Rolls-Royce, men selskapet fikk ikke dekket alle kostnadene sine selv om det faktisk var snakk om en faktisk påvist feil ved motorene.



Geir Karlsen, Norwegians finansdirektør, var i januar åpen på at han ikke er helt fornøyd med avtalen for Rolls-Royce-motorene ettersom de ikke fikk dekket alle kostnadene sine.

PS! Norwegian avsluttet i forrige uke emisjonsprosessen som gir selskapet en innsprøytning av frisk kapital på tre milliarder kroner. Selskapet har dermed fått et solid påfyll i sine finansielle reserver før Max-krisen nå slo inn.

Ulykkesårsaken fortsatt uklar



Det er to Boeing 737 Max-fly som har styrtet på få måneder. I oktober styrtet et fly tilhørende Lion Air i Java-havet og søndag styrtet et fly tilhørende Ethiopian Airlines.

Begge flyene styrtet kort tid etter avgang og det mistenkes at en medvirkende årsak kan være det nye styringssystemet MCAS, og måten pilotene interagerer med dette (se grafikk nederst i saken).

Systemet ble innført på Max-modellen og skal forhindre at flyet steiler. Systemet er ifølge Boeing installert for å gjøre flyet mer stabilt ettersom flyet har større motorer som er plassert litt annerledes enn på den forrige 737-modellen. Motorene og plasseringen av dem endrer nemlig tyngdepunktet og oppførselen til flyet sammenlignet med 737NG.

HJERTESKJÆRENDE SCENER: En pårørende faller sammen i gråt under besøk på ulykkesstedet. Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8-fly styrtet utenfor byen Bishoftu søndag. 157 mennesker omkom.

Ulykkene er fortsatt under gransking, og nå skal Ethiopian Airlines sende de «svarte boksene» til analyse i Europa. Ifølge Dallas News har imidlertid også amerikanske piloter klagd på hvordan flyet og MCAS-systemet har oppført seg.

Selv om blant andre europeiske, australske og kinesiske myndigheter har satt flyet på bakken, har ikke det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) eller Boeing gjort det samme. Amerikanske og kanadiske flyselskap har foreløpig heller ikke valgt å sette Max-flyene på bakken.

– Slik jeg har forstått det er det ikke Boeing som har beordret flyene på bakken, og det er heller ikke dokumentert at det er faktiske feil på flyene. Vi vet derfor ikke om det er mangel på opplæring eller mangel på prosedyre innføring, eller helt andre årsaker til disse tragiske hendelsene, sier Roald, og understreker at han kjenner til Max-saken gjennom mediene.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir følger også tett med på bransjen, og han påpeker at Boeing 737 Max er et helt nytt fly som kom i rutetrafikk i 2017.

– FAA er organet/tilsynsmyndigheten som sertifiserer Boeing flyene og er dermed veldig tett på den amerikanske flyprodusenten. Basert på uttalelser fra FAA om at de anser MAX som trygt å operere, så må FAA basere seg på fakta og nødvendig dokumentasjon for å ta dette standpunktet, sier Elnæs og fortsetter:

– Det er ennå ingen indikasjon på hva som ligger bak flyulykken i Etiopia eller om det noen sammenheng med Lion Air ulykken med samme type fly.

– Risiko for de første flyselskapene

737 Max er arvtageren til Boeings 737NG, som Norwegian har 114 stykker av i flåten (også kjent som 737–800 hos Norwegian) i dag og som fortsatt flyr mens de 18 Max-flyene er satt på bakken.

Norwegian ble i juni 2017 det første europeiske flyselskapet som mottok Boeings nye stolthet: 737 Max8.

– Nye flymodeller har normalt en del barnesykdommer, der er en risiko som flyselskapene som er de første kundene tar. Men normalt blir det ikke så omfattende som med MAX og dermed er Boeing meget utsatt for kompensasjonskrav fra MAX operatører og det kan bli dyrt om flyene blir på bakken over tid, sier Elnæs.

Boeing uttalte denne uken at de over de neste ukene vil rulle ut en programvareoppdatering til 737 Max, samt og oppdatere manualer og retningslinjer for opplæring.

Hans Jørgen Elnæs påpeker at amerikanske FAA har sagt at de vil kreve at denne oppdateringen innføres i alle Max-fly innen april.

– Her ligger det nok også oppgraderte rutiner for pilot trening og operative manualer for MAX-flyene, slik at flyene og systemene blir enda tryggere. Det er verdt å notere seg at Boeing 737 som kom i drift i 1967 er verdens mest produserte passasjerfly, sier Elnæs og fortsetter:

– Det er mer enn 10.000 av forskjellige B737-typer er produsert. Hvert 10. sekund lander eller tar det av en B737 og det er til enhver tid om lag 1.400 av flytypen i luften. Det er nok ingen tvil om at FAA er «hands on» på Boeing og 737 modellene, inklusive Max.