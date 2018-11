Ble Oljefondets vinneraksje igjen: Så mye eier du i Apple

Apple var den aksjen som bidro mest positivt til Oljefondets avkastning i tredje kvartal.

Også i kvartalet før var Apple-aksjene på topplisten, da som den nest største bidragsyteren til fondets avkastning etter Amazon.com-aksjen.

Det viser fondets kvartalsrapporter.

Apple har vært Oljefondets vinneraksje i flere av de siste årene, og i fjor inntok selskapet toppen av listen over fondets største aksjeposter etter verdi, en posisjon den sveitsiske matvaregiganten Nestlé hadde hatt i fem år.



Teknologigiganten har vært en sentral bidragsyter til fondets positive utvikling. Selv etter de siste ukenes fall i aksjemarkedene, er Apple-aksjen opp 178 prosent de siste fem årene.

I tredje kvartal alene steg verdien av Oljefondets aksjepost i Apple med enorme 15 milliarder kroner, til 83,7 milliarder kroner.

Det betyr at fondet ved utgangen av september eide Apple-aksjer for drøye 15.800 kroner per nordmann.

Fondets totale verdi var på 8.478 milliarder kroner, eller om lag 1,6 millioner kroner per innbygger.

Ved nyttår eide Oljefondet aksjer for 66 milliarder kroner i Apple, og eierandelen ble oppgitt til 0,94 prosent.

Apples børsverdi passerte i august 1.000 milliarder dollar for første gang. Det tilsvarer 8.300 milliarder kroner, like mye som hele Oljefondet.

TOPP TI: Dette er Oljefondets ti største aksjeposter ved utgangen av tredje kvartal 2018, i tusen millioner kroner.

– Mer spredt eierskap

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management sier at Oljefondet relativt sett eier mer i Apple enn i en del andre teknologiselskaper. Årsaken er at Apple-grunnleggerne ikke lenger sitter på store aksjeposter slik som grunnleggerne av flere andre selskaper.

– Eierskapet der er jo mer spredt ut, sier Slyngstad til E24.

Oljefondet investerer Norges sparepenger basert på referanseindekser som skal speile markedets sammensetning, og disse justerer for hvor mye av selskapenes aksjer som er tilgjengelig for fri handel i markedet.

– Disse indeksene er jo justert for såkalt fri flyt, så eldre selskaper som Apple har jo mer spredt eierskap, og derfor mindre friflytskorrigeringer enn det du har når du fremdeles har store eierskap av Mark Zuckerberg eller tilsvarende, hvor andre ender opp med strukturelt mindre eierandel, sier Slyngstad.

– Det finnes ikke lenger store eierandeler fra gründerne i Apple, de er spredt på institusjoner alle sammen. Men det er det fremdeles i Google, Facebook og Netflix og så videre. Derfor så blir vår eierandel i Apple strukturelt sett høyere enn i de andre selskapene, legger NBIMs direktør til.

Oljefondets verdier i Apple: 1. kv. 2017: 59,60 mrd. kr. 2. kv. 2017: 58,21 mrd. kr. 3. kv. 2017: 59,07 mrd. kr. 4. kv. 2017: 66,03 mrd. kr. 1. kv. 2018: 61,21 mrd. kr. 2. kv. 2018: 68,28 mrd. kr. 3. kv. 2018: 83,70 mr. kr. Kilde: NBIMs kvartals- og årsrapporter

Bidrar mye til avkastningen

Siden Apple-aksjen er fondets klart største aksjepost, har Apples utvikling også stor påvirkning på fondets avkastning. Det samme gjelder fondets 66 milliarder kroner i Amazon.com-aksjer, 65 milliarder i Microsoft-aksjer og drøye 59 milliarder i Google-eier Alphabet Inc.

Når det gjelder avkastning, har Apple stått i en særstilling de siste årene. Apple-aksjen var blant dem som bidro mest til Oljefondets avkastning i både 2012, 2014, 2016 og 2017, ifølge fondets årsrapporter.

– Det er jo klart at Apple har oversteget markedets forventning gang etter gang, sa Slyngstad til E24 i fjor vår.



iPhone-produsentens leverer også i år solide bidrag til fondet. NBIM dro frem Apple og Amazon som de største bidragsyterne til den positive avkastningen både i årets andre og tredje kvartal.

Slyngstad påpeker at fondets aksjeposter i de store teknologiselskapene hver for seg er verdt like mye som store fremvoksende markeder, med unntak av Kina.

– Så det er jo enormt store verdier her, sier han.

Oljefondets aksjeposter i Apple og Amazon.com er for eksempel begge større enn fondets totale brasilianske aksjeinvesteringer på 49 milliarder kroner i 133 ulike selskaper og fondets investeringer på 66 milliarder i 275 indiske aksjeselskaper.

Skyldes mest aksjekursen

Fondet opplyser ikke om eventuelle kvartalsvise endringer i eierandelene sine i selskaper som Apple, men tallene tyder ikke på at det har vært noen større endringer i eierskapet i løpet av det siste kvartalet.

Verdiøkningen i fondets Apple-beholdning fra andre til tredje kvartal var på drøye 22,6 prosent, noe som samsvarer ganske godt med oppgangen i Apple-aksjen i samme periode.

Apple-aksjen steg nemlig fra 185,1 dollar til 225,7 dollar fra andre til tredje kvartal, ifølge Infront, og det tilsvarer en oppgang på drøye 22 prosent.

Teknologiselskapet presenterte flere nye iPhone-versjoner i kvartalet.

Inn i fjerde kvartal har Apple-aksjen falt, men mindre enn mange andre aksjer. Apple-aksjen er ned fra 227 dollar i slutten av september til rundt 212 dollar mandag.

Til sammenligning har Amazon.com-aksjen falt betydelig mer. Aksjen begynte året på 749 dollar og steg til over 2.000 dollar på det meste, men i høst har den falt og mandag stengte Amazon-aksjen på 1.535 dollar.