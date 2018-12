Oslo Børs snur ned i tidlig handel

Hovedindeksen på Oslo Børs startet dagen med oppgang, men er etter om lag en halvtime med handel ned 0,80 prosent.

Fallet kommer til tross for onsdagens rekord-comeback på Wall Street der ikoniske Dow Jones la på seg 4,98 prosent, eller 1.086,25 poeng til 22.878,45 poeng. Det er første gang i historien at indeksen klatrer over 1.000 poeng på én dag. Også S&P 500 (+4,96 prosent) og Nasdaq Composite (+5,84 prosent) steg kraftig.

– Heldigvis for Oslo Børs sin del har handelen vært stengt i denne perioden, dermed slapp investorene her hjemme å være med på denne berg -og dalbanen, skrev Netfonds Roger Berntsen i et notat torsdag morgen.

Til tross for det kraftige oljeprishoppet onsdag kveld, er oljeprisen torsdag morgen tilbake der den lå ved stengetid på Børsen forrige fredag.

Energioppgang i Asia

Like før klokken 09.30 koster et fat nordsjøolje 54,10 dollar, en nedgang på like over to prosent hittil i dag.

– Man må stille spørsmålet om dette er en rekyl som følge at markedet har falt mye den siste tiden, eller om dette er bærekraftig, sier Chris Weston i Melbourne-baserte Pepperstone, til Reuters.

De siste to dagers aksjerally kommer godt med etter at mandag gikk inn som den verste julekvelden i historien for amerikanske aksjer.

Både i Japan og Australia pekte energiaksjer seg ut som vinnere etter den kraftige oppgangen i oljeprisen onsdag, men på Oslo Børs faller Equinor 0,22 prosent, mens Aker BP bare stiger 0,28 prosent.

Norwegian klatrer



En annen aksje som stiger er Norwegian, som er opp 3,34 prosent.

Oppgangen kommer etter at selskapet på julaften informerte om at finansieringen av alle flyene som leveres i første halvår 2019 er sikret.

Julaften meldte selskapet at de har inngått en intensjonsavtale om salg av ytterligere to fly, og at en avtale er på plass med Rolls-Royce i kjølvannet av alle motorproblemene Vilkårene i avtalen med Rolls-Royce er konfidensielle, men avtalen «vil ha en positiv effekt fra første kvartal 2019», ifølge Norwegian.

Opptur i Europa