Børsene faller igjen: Sjefstrateg ser fire faktorer som gir markedsuro

Oslo Børs hentet inn litt av det tapte fra det kraftige børsfallet, men denne uken ser nervene ut til å være tilbake i markedene.

Børsen falt nesten to prosent mandag, og tirsdag er heller ikke stemningen på topp.

Hovedindeksen faller 1,4 prosent, og fra toppen i september er nå nedgangen på nærmere åtte prosent.

Også i andre deler av verdens aksjemarked er det røde kurser.

I Europa faller aksjemarkedet med 1,4 prosent, ledet an av Frankfurt-børsens nedgang på over to prosent. Det var bred nedgang på børsene i Asia, og det ventes at det amerikanske markedet vil gå samme vei senere i dag.

Fra medvind til motvind



Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank mener det er flere underliggende faktorer som er endret, som kan forklare at klimaet på børsene er endret.

Han peker på at veksten i verdensøkonomien var akselererende i fjor, med det som ble kjent som en synkronisert oppblomstring i den økonomiske situasjonen.

Alle store økonomier opplevde fremgang, samtidig, hvilket bidro til at global selskapsinntjening akselererte, påpeker Lie.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

På samme tid var rentene fortsatt lave, og de sikre renteplasseringene var ingen store stor konkurrent til aksjer, fremholder strategen, som også peker på at politisk risiko som brexit og usikkerhet rundt Trump, ikke så ut til å true fremgangen i verdensøkonomien.

– Det vi ser nå er det motsatte på mange måter. Nå ser vi at verdensøkonomien bremser opp, med svakere utvikling i Europa og i Kina, og også usikkerhet rundt situasjonen i fremvoksende markeder, sier Lie.

Nylig nedjusterte det internasjonale pengefondet IMF prognosene for verdens økonomiske vekst.

– Dette bidrar til en moderering av utsiktene for selskapsinntjeningen. Det ser vi nå på estimatene som nedjusteres oftere enn de oppjusteres globalt, sier Lie.

Også rentesituasjonen er endret.

– Vi ser at rentene definitivt er på vei opp. For første gang på 10 år har man tre måneders statsrente i USA som er høyere enn inflasjonen og utbytteavkastningen på S&P 500 samtidig, sier Danske Bank- strategen.

På toppen av dette må investorene hanskes med den internasjonale handelskonflikten.

– Det mest bekymringsverdige er ikke selve tariffene, det er det negative vendepunktet på den politiske siden mellom USA og Kina. Det kan utvikle seg til en politisk spenning som vil gi en høyere risikopremie i finansmarkedene, sier Lie.

I Europa har budsjettkonflikten mellom Italia og EU sendt italienske statsrenter opp, og det advares om risiko for en italiensk gjeldskrise.

– I eurosonen risikerer Italia å blåse opp en ganske alvorlig krise fordi de ikke vil endre sitt budsjett. Og EU kan da for første gang i historien be et medlemsland om å endre budsjettet fordi det ikke er i henhold til kriteriene, sier Lie.

Børsfall i Asia



I natt falt børsene i Shanghai, Tokyo og Hongkong mellom 2,3 og 3,1 prosent, mens handelen med finansielle kontrakter i USA antyder børsfall når handelen åpner i ettermiddag norsk tid.

Risikofaktorer som trekkes frem er blant annet handelskrig, usikkerhet etter drapet på Saudi-journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul, italiensk budsjettfrykt og Trumps uforutsigbarhet.

– Til tross for sterke resultatfremleggelser fra store internasjonale selskaper den senere tid, ser det ut til at den jevne investor lar seg prege mer av den gjeldende geopolitiske usikkerheten knyttet til USAs kommende sanksjoner ovenfor Iran, samt Saudi Arabias eventuelle involvering i drapet av journalisten Khashoggi, skrev analysesjef Roger Berntsen i Netfonds i en kommentar.

– I tillegg er den pågående handelskrigen mellom USA og Kina fortsatt uavklart. Hvor lenge denne situasjonen varer ved gjenstår å se. Når det er sagt, det er naturlig å anta det jobbes på spreng for å løse disse situasjonene på best mulig måte, påpekte Berntsen.