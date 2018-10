Det største børsfallet på en god stund i USA smittet over på markedene i Asia, og heller ikke aksjene på Oslo Børs slipper unna uroen.

Hovedindeksen faller 2,5 prosent etter at de amerikanske indeksene falt mellom 3,2 og 4,1 prosent onsdag kveld.

I USA ledet teknologitunge Nasdaq-indeksen an med det største fallet siden juli 2016. I Asia ramler Shanghai-børsen over fem prosent.



En forklaring som er trukket frem, er oppgangen i amerikanske statsrenter, spesielt renten med ti års løpetid som har steget til nivåer sist sett i 2011.

Renteoppgang gir konkurranse til aksjer, samtidig som bedriftenes finansiering blir dyrere.

– Dette har overrasket markedet

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank ser en rekke drivere til børsnedgangen.

Både den amerikanske renteoppgangen, svakhetstegn i kinesisk økonomi, forventninger om svakere global økonomisk vekst, Italias budsjettkrangel med EU og handelskonflikten mellom USA og Kina er bidragsytere til at stemningen har surnet, tror han.

– Det viktigste er nok den renteoppgangen som vi har sett i USA, sier Lie.

Han trekker frem at den amerikanske sentralbanken som nå får verbal juling av president Donald Trump for rentehevingene, har uttalt at man er «langt unna nøytralt rentenivå».

– Det betyr isolert sett at det rentenivået hvor man når et skille mellom stimulans og innstramming, er lenger unna. Det betyr at det skal flere rentehevinger til før Fed er fornøyd. Dette har overrasket markedet og bidratt til en høyere tiårig statsrente, sier Lie.

– Finansmarkedene mister sikkerhetsnettet

I motsetning til tidligere år er det nå innstramminger på gang i rentepolitikken. Lave renter og ekstraordinære tiltak i form av enorme obligasjonskjøp har tidligere fungert som et slags sikkerhetsnett for markedene.

– Forskjellen fra foregående år er at sentralbankene er i ferd med å normalisere pengepolitikken. Trolig vil Fed se gjennom fingrene med dette og fortsette å heve renten. Finansmarkedene mister det sikkerhetsnettet som det har hatt i årene etter finanskrisen, sier Lie.

Danske Bank-strategen tviler imidlertid på at man er i startgropen på noe som kan bli en krise.

– Vi tror at de fundamentale forholdene fortsatt er for sterke til at dette skal være starten på en krise, sier han.

– Selv om IMF har nedjustert globale vekstforventninger fra 3,9 til 3,7 prosent er det langt fra noe resesjonsvarsel fra IMF. Oljeprisen er fortsatt over 80 dollar, som sørger for solid inntjening på Oslo Børs. Selskapsinntjeningen for tredje kvartal ventes å være bra i USA, sier Lie.

– Ikke starten på noe større

Også sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea tilskriver mye av uroen til den amerikanske renteoppgangen.

Han peker også på at markedene er i en situasjon der det første og fremst har vært USA-børsene som har steget i år, mens aksjene i Europa har falt og det har vært en svakere utvikling også i Asia.

– En god del har nok ventet på denne korreksjonen, sier Rein.

Som Lie i Danske Bank tror heller ikke Rein at børsfallet er starten på noe enda større.

– Det kan bli verre før det blir bedre, men jeg tror ikke det er en trendendring i markedet, sier Rein.