Nasdaq AB, som eies av den amerikanske Nasdaq-børsen, melder onsdag at de nå fremsetter et tilbud om å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs til 152 kroner per aksje.

Det er syv kroner mer enn budet Euronext har gitt på 145 kroner. Euronext kom med sitt bud på julaften og har siden den gang sikret seg kontrollen over mer enn halvparten av aksjene i Oslo Børs gjennom at mange aksjonærer har akseptert tilbudet deres.

Nasdaq opplyser at deres tilbudsdokument er ventet offentliggjort rundt 4. februar.

I en felles pressemelding skriver Oslo Børs og Nasdaq at styret i Oslo Børs VPS enstemmig anbefaler budet fra Nasdaq, og ikke budet fra Euronext. To av de største aksjonærene i Oslo Børs, KLP og DNB, har til nå sittet på gjerdet, men begge går nå for budet fra Nasdaq. Det samme gjør Sparebanken Vest.



–Basert på en samlet evaluering av faktorene som ansees relevante, anser styret i Oslo Børs VPS at tilbudet er det beste alternativet for alle interessentene (inklusive aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet) og anbefaler derfor enstemmig at aksjonærene i Oslo Børs VPS godtar tilbudet, skriver selskapene i meldingen. Mens Euronext med forhåndsaksepter og egne aksjer kontrollerer tilsammen 50,6 prosent av aksjene, opplyser Nasdaq at de har fått aksept fra aksjonærer som kontrollerer 35,11 prosent av aksjene. Nasdaq har satt som vilkår at de får minst 90 prosent aksept for budet sitt, noe som vil gjøre det mulig for Nasdaq å tvangsinnløse de resterende aksjonærene.

Storbanker sier ja til Nasdaq



DNB eier 19,82 prosent av Oslo Børs VPS og sier at de er enige i vurderingene styret i Børsen har gjort: – DNB har historisk ment at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha en sterk forankring i det norske markedet. Med de alternativene som nå foreligger mener vi at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen (VPS), skriver banken i en børsmelding.