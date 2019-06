Saken oppdateres.

Det kommer frem i meldinger fra begge selskapene torsdag.

Både Børsen selv (ved styret) og storaksjonærene DNB og KLP ønsket opprinnelig at Nasdaq skulle ta over, hvis det først skulle bli et salg av Børsen.

– Kommer helt sikkert til å gå bra

– Vi tror den beste løsningen for Oslo Børs nå er at Euronext som eier får styre selskapet slik de ønsker. Vi har derfor besluttet å selge våre aksjer i tillit til at Euronext holder sine løfter om å videreutvikle Oslo Børs og VPS, og legger til rette for at Børsen også i fremtiden skal være en attraktiv markedsplass for små og mellomstore bedrifter, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Sent i mai kastet Nasdaq kortene og trakk sitt bud på Børsen.

– Etter at Nasdaq trakk seg og fristilte oss mener vi det mest hensiktsmessige er å selge til Euronext så de får gjennomført sine planer for å utvikle Oslo Børs. Det kommer helt sikker til å bli bra, og vi ser lyst på fremtiden til Oslo Børs, sier konserndirektør Thomas Midteide for Media og Marketing i DNB til E24.

Håver inn på salget

Han peker at de er fornøyd med to ting som har skjedd siden Carnegie satt i gang en budprosess på Børsen.

– Det ene er at aksjonærverdien har økt med 600 millioner kroner, og at planene for Oslo Børs har blitt bedre, også fra Euronext. Vi er fornøyd med begge deler.

Budet fra Euronext var på 158 kroner per aksje med tillegg av renter. Ifølge KLP er den faste rentebetalingen på 3,21 kroner per aksje.

Dermed drar DNB inn rundt 1,37 milliarder kroner på salget av sin eierandel på 19,82 prosent.

For KLP sin del gir salget av deres andel på 10 prosent til sammen 693 millioner kroner.