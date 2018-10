Saken oppdateres.

Det stormer i finansmarkedene torsdag etter Wall Street-drama og kraftig nedtur i Asia. Oslo Børs åpner med et tungt børsfall.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt raskt over tre prosent da bjellen ringte for åpningen. Etter først å ha falt ned til 883,5 poeng har Hovedindeksen hentet seg noe inn og klokken 09:18 ligger indeksen på 891,7 poeng, ned 2,46 prosent.

– Det er ikke så ille som fryktet når indeksen har hentet seg inn en prosent, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til E24.

– Oslo Børs faller gjerne mer enn andre børser gitt at den er ganske syklisk og råvarepreget, og oljeprisen har jo falt rundt fire dollar på få dager nå, sier Johannesen videre.

– Tolker du fallet i Europa torsdag som en reaksjon på fallet i USA og Asia det siste døgnet, eller er det en forverring?

– Det er fortsatt bra vekst i verdensøkonomien og et stort behov for olje og råvarer, så jeg tror dette er en reaksjon på fallet i USA i går, sier Johannesen.

Slik ser bildet ut i Europa like etter åpningstid:

Den brede samleindeksen Stoxx Europe 600 er ned 1,61 prosent

DAX i Frankfurt ned 0,91 prosent

CAC 40 i Paris ned 1,50 prosent

FTSE 100 i London ned 1,27 prosent

Milano-børsen ned 1,60 prosent



Og i Norden:

Stockholmsbørsen ned 1,45 prosent

Helsinki-børsen ned 1,58 prosent

København-børsen ned 2,45 prosent

Ras i oljeaksjer



Børsen senkes blant annet av oljeaksjene som får juling etter nytt oljeprisfall:

Equinor faller 3,5 prosent

Subsea 7 ned 4,9 prosent

DNO faller 5,3 prosent

Aker BP ned 5,4 prosent

PGS ned 5,6 prosent

TGS ned 5,3 prosent

Borr Drilling faller 2,6 prosent

Questerre Energy faller 7,2 prosent

Oljeprisene har falt nærmere fire dollar på et døgn, og nærmer seg det laveste nivået på to uker, i takt med at verdens børsmarkeder har falt betydelig onsdag og torsdag.

Oslo Børs' hovedindeks faller – Slik har den utviklet seg i 2018

Føler et tall med argusøyne

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet sier det er særlig et tall som kan avgjøre utviklingen videre: Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner.

Den siste tiden har renten på amerikanske statsobligasjoner – spesielt den tiårige – økt til nivåer ikke sett siden 2011.

Torsdag ligger renten på 3,17 prosent, men tirsdag og onsdag var den oppe i henholdsvis 3,25 og 3,24 prosent på det meste.

– Det store spørsmålet er hvor 10-årsrenten går. Det pekes på at pensjonskasser og store institusjonelle investorer begynner å trekke penger ut av aksjemarkedet når renten passerer rundt 3,26 prosent, sier Johannesen.

Da blir nemlig avkastningen på statsobligasjoner såpass høy at disse investorene setter pengene i rentemarkedet, der risikoen er ansett som lavere, enn i aksjemarkedet.

– Det kan utløse et ytterligere fall, og det er det jeg ser som den største mulige triggeren (for et ytterligere fall, journ.anm.), fortsetter han.

Karl Oscar Strøm i Pareto Securities pekte også på at en høyere rente på amerikanske statsobligasjoner bidrar til en omstokking av porteføljer hos investorene.

– Utbytteandelene i aksjemarkedet har veldig lenge vært høyere enn rentene. Nå er renten høyere enn utbytteavkastningen. De som sitter med store porteføljer, vil på marginen heller kjøpe obligasjoner enn å være usikre på aksjer. Det er egentlig en subtil endring, sa Strøm til E24 onsdag kveld.

Han påpeker at det amerikanske markedet har vært sterkt veldig lenge, mens renteeffektene for lengst har slått inn i Europa og Asia.

Marerittdag på Wall Street

Onsdagens handelsdag på de amerikanske børsene var alt annet enn god.

Ved stengetid var det bratte fall som dominerte de toneangivende indeksene på Wall Street.

Dow Jones falt 3,12 prosent, eller 823,90 poeng

Nasdaq Composite stengte ned 4,08 prosent, eller 315,97 poeng.

S&P 500 falt 3,28 prosent, eller 94,42 poeng

Økte renter på amerikanske statsobligasjoner samt kraftig nedsalg i teknologisektoren dras frem som årsak til fallet.

Rødt hav i Asia

Det er rødt hav på de asiatiske markedene. De større indeksene har falt over tre prosent i morgentimene.

Slik er ståa ved børsåpning i Oslo:

Nikkei er ned 3,89 prosent

Han Seng er ned 3,89 prosent

Shanghai er ned over 4 prosent