Euronext-budet er lagt frem for styret i Oslo Børs

– Når uavhengige børser i Europa vurderer hva som skal være veien videre, og hvilken større gruppe de ønsker å være en del av, så vil vi absolutt være med. Det var også tilfellet da denne situasjonen rundt Oslo Børs oppsto, sier Euronext-sjef Stéphane Boujnah til E24.

Et tilbudsdokument, der Euronext beskriver hva som er deres planer og ambisjoner etter et eventuelt oppkjøp, er nå lagt frem for styret i Oslo Børs VPS. Her bekreftes børssammenslutningens siktemål: Å kjøpe 100 prosent av selskapet, til en pris på 6,24 milliarder, eller 145 kroner per aksje. Budet står i fire uker, frem til den 11. februar.

I ukene som kommer vil styret i Oslo Børs vurdere Euronext-budet. Som følge av at de har blitt kontaktet av flere mulige kjøpere som skal ha meldt sin interesse, råder konsernsjef Bente Landsnes aksjonærene «sterkt» til å sitte stille inntil styret kommer med sin anbefaling.

Budet på Børsen: Julaften 2018 varslet Euronext et bud på aksjene i Oslo Børs VPS. Budet på 145 kroner aksjen vil verdsette Børsen til 625 millioner euro, eller 6,24 milliarder kroner. Initiativet til salget kommer fra en aksjonærgruppe som blant annet inkluderte forvalteren Incentive, som sitter på 6,51 prosent av aksjene gjennom fond forvaltet i Irland. Forvalter Svein Høgset i Incentive mener at Oslo Børs trenger en kapitalsterk eier som kan utvikle den videre, blant annet innen råvarehandel. Børsens største eiere DNB og KLP har ikke vært del av initiativet bak budet fra Euronext. DNB eier 19,82 prosent og KLP eier 10 prosent av Børsen. Pareto-eier Svein Støle og Arendals Fossekompani har bekreftet at de akseptert Euronexts bud, ifølge Dagens Næringsliv. Euronext meldte 28. desember at selskapet kontrollerer 50,6 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding. Selskapet eier direkte 5,1 prosent og har fått aksept for kjøp av 45,5 prosent av aksjene.

Ny utbyttepraksis

Selv om navnet kanskje vil endres, har Boujnah vært tydelig på at de ikke ønsker å gjøre noen store forandringer på Børsen. Det vil imidlertid bli en annen hverdag for utbytte-vante aksjonærer.

– I Euronext er prinsippet nå at 50 prosent av overskuddet går til utbytte. Den andre halvparten brukes blant annet på investeringer, sier konsernsjefen.

Til sammenligning opererer Oslo Børs i dag ut ifra en oppfatning om at det er «naturlig at det vesentligste av årsresultatet for konsernet utdeles som utbytte».

I mai i fjor besluttet til og med generalforsamlingen å ta opp et lån på 450 millioner kroner til å betale ut et ekstraordinært utbytte.

Skal snakke med DNB og KLP

Euronext har allerede sikret seg aksjemajoritet gjennom en kombinasjon av egne aksjer (5,1 prosent) og bindende forhåndsaksept fra en gruppe aksjonærer (45,5 prosent).

Hvor stor eierandel Euronext ender opp med avhenger av hva de resterende aksjonærene ønsker å gjøre, forklarer Boujnah.

– Jeg er trygg på at denne avtalen og våre planer virker fornuftige og at det vil gå mot transaksjon. Realiteten er at eiere som eier over 50 prosent av selskapet ønsker å selge. I nær fremtid vil jeg snakke med DNB og KLP (de to største aksjonærene – ingen av dem har gitt forhåndsaksept, journ.anm.) og så får vi se hvor vi er den 11. februar.

Holder med 50 prosent

Stéphane Boujnah er tydelig på at prosessen videre vil ta tid – at det er naturlig at folk trenger å tenke seg om. DNB, som eier i underkant av 20 prosent av Oslo Børs VPS, har tidligere vært mot et salg. De skal nå vurdere budet som er lagt frem.

Ifølge konserndirektør for bedriftskundene til DNB, Benedicte Fasmer, som var Oslo Børs VPS' forrige styreleder, er det fremdeles skepsis å spore.

Hun mener at å selge Oslo Børs innebærer en «høy risiko for svekket kapitaltilgang for norske bedrifter, lavere inntekter som genereres i Norge og en svekket norsk finansnæring på litt sikt».

Euronext-sjefen forteller at selv om det er konsernets mål å ta over samtlige av aksjene i Oslo Børs VPS, er det ikke nødvendig å oppnå hverken 100, 90 eller 67 prosents eierskap for at selskapet skal gå gjennom med oppkjøpet.

– Vi fullfører sannsynligvis transaksjonen også om vi får tilslag på kun 50,6 prosent av aksjene. Det er ikke nødvendig å sikre to tredjedeler. Det viktigste for oss er å være tydelige overfor aksjonærene på at dette er en vennlig handel.

I et styre trenger man 67 prosent av stemmene, såkalt kvalifisert flertall, for å ha full kontroll. For eksempel vedtektsendringer krever en slik overvekt.

Vil ikke selge VPS

Holdingselskapet Oslo Børs VPS består i tillegg til Oslo Børs av Verdipapirsentralen og Oslo Market Solutions. Høyre-politiker Ove Trellevik har uttalt at han frykter at VPS' viktige funksjoner, som blant annet er å sørge for selskapers skatterapportering til den norske stat, ikke vil inngå i en like god løsning etter et salg.

Sparebank 1 Markets-analytiker Thomas Myrholt har på sin side spekulert på om Euronext kan komme til å selge Verdipapirsentralen.

Det tilbakeviser Stéphane Boujnah.

– Nei, vi ønsker ikke å selge, men å utvikle Verdipapirsentralen videre. Det vil kreve en tydelig strategi, investeringer i ny teknologi og transparent dialog med tilsynsmyndighetene.