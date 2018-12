Euronext-sjefen: – Det er vanlig at børser vi kjøper bytter navn

Børskonglomeratet med hovedsete i Amsterdam rykker nærmere et kjøp av Oslo Børs. Euronext har nå aksjemajoritet i holdingselskapet om man legger sammen deres egne eierandeler og forhåndsaksepten de har fått fra øvrige aksjonærer.

– Når aksjonærer, som sitter på til sammen 45,5 prosent av aksjene, har gitt tilbudet vårt støtte, er det fordi de mener det er godt, sier Euronext-sjef Stéphane Boujnah til E24.



Konsernet eier allerede børser i Frankrike, Nederland, Belgia, Portugal og Irland - og har også virksomhet i Storbritannia og USA.

Boujnah forteller at de i flere år har vært interessert i å legge Oslo Børs til denne listen. Derfor er han ikke overrasket over situasjonen Euronext nå befinner seg i, som vinnere av en auksjonsrunde, med et foreslått bud på 6,24 milliarder kroner for Oslo Børs VPS.

– Men jeg ble overrasket da vi fikk vite at noen av aksjonærene selv hadde tatt initiativ til et salg og av prosessen som fulgte. Og ikke minst av timingen, som sikkert ikke var den beste - midt i julehøytiden.

Selve nyheten ble sluppet på selveste julaften. Boujnah forsikrer om at dette ikke var planlagt lenge i forkant, men snarere et resultat av meldeplikt og formelle krav.

Garanterer for Oslo Børs' identitet

Euronext ønsker å kjøpe Oslo Børs fordi det er et «godt og suksessfullt selskap, med en sterk identitet», som Stéphane Boujnah tror at Euronext kan gjøre enda sterkere, først og fremst gjennom de skalafordelene en tilslutning til «familien» vil innebære.

Det dreier seg særlig om likviditet i markedet, om å utvide produktspekteret og om tilgang på teknologi, forklarer Boujnah.

– Oslo Børs kontrollerer i dag ikke teknologien på sin plattform, den inngår i et samarbeid med London-børsen. I Euronext styrer vi imidlertid dette selv. Det gir større muligheter for investeringer i egen teknologi og mer kostnadseffektiv drift.

Han forsikrer samtidig at et eventuelt oppkjøp ikke vil by på dramatiske endringer for tradisjonsrike Oslo Børs som fyller 200 år neste år.

– Oslo Børs skal beholde sin identitet. Vår modell er veldig desentralisert når det gjelder ting som krever lokal tilstedeværelse.

– Hva med navnet?

– Det vanlige når vi kjøper en børs er at den blir hetende Euronext etterfulgt av navnet på byen. For eksempel Euronext Amsterdam. Men nøyaktig hvordan det vil bli i Oslo, er for tidlig å si. Vi er åpne for innspill, sier Boujnah.

Råvare-sentrum

Euronext-sjefen bekrefter overfor E24 det initiativtageren bak hele auksjonsprosessen, Incentive-forvalter Svein Høgset, fortalte torsdag. At Euronext vil gjøre Oslo til senter for gruppens råvarehandel.

– Sjefen på Oslo Børs vil ta plass i konsernledelsen og få ansvar for råvarehandel på gruppenivå, forteller Boujnah.

I tillegg vil styrelederen i Oslo Børs bli medlem av Euronext sitt øverste styre. Det er naturlig med tanke på at Oslo Børs vil bli den tredje største markedsplassen i Euronext etter Frankrike og Nederland.

– Euronext vil ved et oppkjøp i stor grad bli drevet av det norske markedet. Derfor kommer ledelsen på Oslo Børs til å få innflytelse på gruppenivå.

Dette potensielle samarbeidet er noe Boujnah ser frem til. Han uttrykker begeistring over folkene som styrer det norske selskapet og mener Euronext kan tjene på innovasjonen og entreprenørkulturen på Oslo Børs.

Bud i januar

Euronext jobber i disse dager med tilbudsdokumentet som vil gå i detalj på hva slags planer og visjoner de har for Oslo Børs. Det kommer med all sannsynlighet til å bli lagt frem i andre halvdel av januar, forteller Stéphane Boujnah.

Om det er en mulighet for at konkurrenter, som Nasdaq, i mellomtiden kan komme med et motbud er ikke noe han ønsker å spekulere på.

– Jeg kommenterer ikke konkurrenter. Det jeg kan si er at vi fikk beskjed fra meglerhuset som tok kontakt på vegne av aksjonærene (Carnegie, journ.anm.) om at vi vant auksjonsrunden.

Han ser heller ikke for seg at Euronext vil fortsette å handle Oslo Børs VPS-aksjer. Torsdag kjøpte selskapet i overkant av 2,19 millioner aksjer for til sammen 318 millioner kroner. Selskapet sitter nå på 5,1 prosent av aksjene i selskapet.

– Det blir sannsynligvis ikke flere kjøp. Vi ønsker nå å starte dialogen med styret og aksjonærene, sier Boujnah.