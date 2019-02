Saken oppdateres.

Oslo Børs-beileren Euronext varsler mandag morgen at de hever budet på Oslo Børs VPS til 158 kroner per aksje. Samtidig utvides akseptfristen med fire uker til 11. mars.

Det var på julaften at Euronext la inn et bud på alle aksjene i Oslo Børs VPS Holding på 145 kroner, hvor tilbudsfristen skulle gått ut klokken 17.30 mandag ettermiddag.

Det nye budet verdsetter Oslo Børs VPS til 6,79 milliarder kroner.



– Euronext er fortsatt sterkt forpliktet til oppkjøpet av Oslo Børs VPS, heter det i meldingen.

Konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext er i Oslo og vil presentere selskapets planer for pressen klokken 10 mandag formiddag.

Vil beholde navnet



Euronext skriver at de har sikret seg 50,5 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS gjennom aksjekjøp og forhåndsaksepter. Denne posten er ikke endret fra da selskapet la frem sitt tilbud 14. januar.

Tidligere har Euronext varslet at de trolig vil endre navn på Oslo Børs dersom de fikk kjøpe Børsen. I mandagens melding bekrefter Euronext at navnet vil bli uendret under Euronexts eierskap.

Budøkningen kommer etter at Nasdaq for to uker siden presenterte sitt bud på 152 kroner per aksje. Nasdaq på sin side har fått forhåndsaksepter fra aksjonærer som kontrollerer 35,11 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

Styret i Oslo Børs VPS har tidligere anbefalt budet fra Nasdaq. Samtidig har administrerende direktør Bente Landsnes uttalt at de ikke vil endre sin anbefaling selv om Euronext øker sitt bud.