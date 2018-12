Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Saken oppdateres.

«Euronext vil så snart det er praktisk mulig fremsette et kontantbud på 6,24 milliarder kroner (625 millioner euro) for samtlige aksjer i Oslo Børs VPS», melder Euronext i en pressemelding mandag morgen.

Børseieren skriver i meldingen at de har til hensikt å by 145 kroner per aksje i Oslo Børs VPS, som drifter Oslo Børs. Budet representerer en premie i forhold til siste sluttkurs i Oslo Børs VPS på 32 prosent, heter det.

Euronext skal allerede ha fått støtte til tilbudet fra 49,6 prosent av aksjonærene.

«Euronext har sterk tro på at den unike strategiske og konkurransemessige posisjonen til Oslo Børs VPS, inkludert en globalt ledende posisjon i sjømatderivater og en dypt forankret ekspertise i oljeservice og shipping, vil ytterligere styrke Euronext sin posisjon som den ledende leverandøren av markedsinfrastruktur for finansiering av Europas realøkonomi», skriver Euronext i meldingen.

Sluttkursen på Oslo Børs VPS-aksjen var 120 kroner da børsen tok juleferie fredag.